El CPDMDP distinguió a las mujeres que dejan huella
Como parte de los actos del Día de la Madre, se realizó una nueva entrega de las distinciones a mujeres que representan valores fundamentales para nuestra comunidad.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata realizó una nueva celebración por el Día de la Madre, una iniciativa que busca reconocer a mujeres que, desde distintos ámbitos, construyen historias de compromiso, esfuerzo y dedicación. Lo hizo en conjunto con el Sindicato de Empleados de Comercio.
En el marco de la sexta edición de este homenaje, se entregaron distinciones a mujeres que representan valores fundamentales para nuestra comunidad: la solidaridad, la perseverancia, el compromiso con el deporte y el acompañamiento a las nuevas generaciones.
El Círculo de Periodistas Deportivos distinguió a Katherine Huertas Bellini, por su trayectoria en el taekwondo ITF; Karina Nisenholtz, referente de la natación y las aguas abiertas; Alejandra Pérez, por su incansable labor en el desarrollo del powerchair; Estela Malve, por su compromiso con el Club Náutico Mar del Plata y el deporte formativo; y Bettina Fulco, extenista profesional y destacada formadora de nuevas generaciones.
Este homenaje nació en 2021, cuando el Círculo de Periodistas Deportivos decidió reconocer a Elvira Ramírez de Botta, una madre marplatense comprometida con el crecimiento de clubes y entidades deportivas de la ciudad. Desde entonces, la iniciativa se sostiene año tras año, poniendo en valor historias que merecen ser contadas y reconocidas.
Una celebración para agradecer, visibilizar y homenajear a quienes, con su trabajo cotidiano, hacen del compromiso y el amor una forma de construir comunidad.
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