Regalos más baratos: las ventas por el Día de la Madre cayeron por quinto año consecutivo

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 1,4% interanual en los comercios minoristas pymes y acumularon cinco años consecutivos de bajas para esta celebración.

A pesar de los descuentos, las promociones y las opciones de financiación, el consumo se mantuvo limitado por las restricciones en los presupuestos familiares, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

El ticket promedio se ubicó en $63.197, aunque con diferencias entre los sectores. De acuerdo con el análisis de la entidad, los consumidores priorizaron regalos de menor valor, mientras que los comercios recurrieron a descuentos y cuotas sin interés para sostener las operaciones, incluso a costa de reducir sus márgenes de rentabilidad.

De los seis rubros relevados por el organismo, cuatro registraron caídas interanuales y solo dos mostraron resultados positivos. Las mayores bajas se produjeron en electrodomésticos (-3,6%), cosméticos y perfumería (-3,2%) y equipos periféricos, accesorios y celulares (-3,2%). También retrocedieron las ventas de calzado y marroquinería (-2,2%). En cambio, librería creció 3,4% e indumentaria tuvo una mejora marginal de 0,1%.

Las ventas por el Día de la Madre cayeron por quinto año seguido.

El relevamiento mostró que el 32,5% de los comerciantes vendió menos de lo esperado, a la vez que el 51,3% obtuvo resultados acordes con sus previsiones y el 16,2% logró superarlas. Respecto del impacto de la celebración sobre la actividad mensual, el 39,9% lo consideró moderado, el 31,7% señaló que contribuyó a las ventas sin modificar el panorama general y el 19,3% indicó que no tuvo incidencia. Solo el 9% lo definió como determinante para impulsar su facturación.

Las ventas por el Día de la Madre, rubro por rubro

Librería fue el sector con mayor crecimiento, con una suba interanual del 3,4% y un ticket promedio de $37.638, el más bajo del relevamiento. Según Came, los consumidores eligieron principalmente libros de cocina, desarrollo personal y títulos económicos, mientras que las promociones con tarjetas y los descuentos de las editoriales contribuyeron a impulsar las operaciones.

Came informó que los regalos fueron de menor valor este año.

El otro rubro que creció fue el de indumentaria, que registró un aumento de apenas 0,1%, con un gasto promedio de $55.416. De acuerdo con el informe, las ventas se concentraron en prendas livianas y ropa deportiva, con decisiones de compra de último momento. Los descuentos de hasta el 20%, las promociones 2x1 y 3x2 y las cuotas sin interés permitieron sostener la actividad, aunque redujeron la rentabilidad de los comercios.

Entre los rubros que retrocedieron, electrodomésticos registró la mayor caída, con una baja del 3,6% y un ticket promedio de $72.581. De acuerdo al informe, la demanda se concentró en pequeños aparatos y productos de menor precio, y además la falta de financiación sin interés en determinados segmentos limitó las compras de artículos de mayor tamaño. Las ventas digitales mostraron un mejor desempeño que los locales físicos.

En cosméticos y perfumería, las ventas disminuyeron 3,2%, pero el sector tuvo el ticket promedio más elevado, de $88.000. Por fuera de las restricciones presupuestarias, el relevamiento señaló que las lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires y distintas localidades del interior afectaron la concurrencia a los comercios durante los días previos, lo que limitó las operaciones en los locales físicos.

Los negocios de equipos periféricos, accesorios y celulares también registraron una caída del 3,2%, con un gasto promedio de $60.089. Conforme al análisis de Came, las compras se concentraron en auriculares, fundas y relojes inteligentes, y los consumidores postergaron la renovación de celulares. Los comerciantes también señalaron que la competencia de productos importados afectó sus ventas.

Por su parte, el rubro de calzado y marroquinería mostró una baja del 2,2% y un ticket promedio de $67.332. El relevamiento indicó que la demanda se orientó hacia calzado de uso diario y accesorios pequeños, con descuentos de hasta el 20% y financiación en tres y seis cuotas. Los comerciantes advirtieron que muchos clientes tenían poco margen disponible en sus tarjetas de crédito, lo que dificultó las compras de productos de mayor precio.