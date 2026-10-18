Día de la Madre fresco y nublado en Mar del Plata: cómo seguirá el clima este domingo

Otro fin de semana sin primavera en Mar del Plata.

En este domingo Día de la Madre, el clima será fresco e inestable en Mar del Plata. Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) las condiciones seguirán siendo poco primaverales durante la jornada de hoy.

En general, se espera abundante nubosidad, temperaturas bajas y la posibilidad de algunas precipitaciones durante el día. La mañana empezará con una mínima cercana a los 5 grados y probabilidad de lluvias aisladas.

El abrigo será necesario durante todo el día.

Con el correr de las horas, el cielo se mantendrá entre parcialmente nublado y mayormente cubierto, y la temperatura irá en ascenso, sin alcanzar valores demasiado agradables.

Hacia la tarde se prevé una temperatura máxima de entre 14 y 15 grados, con períodos de nubosidad variable. El tiempo podría volver a desmejorar hacia la noche, cuando no se descartan algunas lloviznas.

El viento también será un factor a tener en cuenta. Soplará desde distintos sectores, con predominio del sur durante gran parte del día, lo que hará que la sensación térmica se mantenga baja.

Si el festejo del Día de la Madre es

Quienes hayan organizado celebrar el Día de la Madre al aire libre deberán estar atentos a las condiciones meteorológicas ante la posibilidad de precipitaciones. El abrigo, será necesario durante todo el día.

En síntesis, este domingo tendrá algunos momentos de mejora, pero el frío y la nubosidad seguirán siendo los protagonistas. Otro fin de semana sin primavera en Mar del Plata.