Santa Clara recibe la Copa "Bosque y Mar AST" de taekwondo

El próximo partido a las 9, el Polideportivo de Santa Clara del Mar, será sede de la Copa "Bosque y Mar AST" que tendrá la fiscalización de la Asociación Costa Atlántica de Artes Marciales y la Academia Superior de Taekwondo, y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Deportes de Mar Chiquita.

El certamen recibirá atletas de las localidades de Mar del Plata, Batán, Sierra y Laguna de los Padres, Necochea, Tres Arroyos, Loberia, San Cayetano, Quequén, Miramar, Otamendi, Mechongué, Mar del Sur, Balcarce, Ayacucho, Madariaga, Pinamar, Valeria Del Mar, Maipú y Villa Gesell, entre otras.

Las escuelas del partido de Mar Chiquita estarán presentes, entre ellas dos instituciones destacadas como lo son el Asociación Atlética Defensores de Vivoratá y Fomento Mar de Cobo.

Este campeonato será una gran fiesta deportiva del Taekwondo y las Artes Marciales, estará fiscalizado por la Asociación Costa Atlántica de Artes Marciales y la Academia Superior de Taekwondo. Contando con el apoyo de la Secretaría de Deportes de Marchiquita.

El Gran Maestro Alejandro Yapuncic presidente de la Asociación Costa Atlántica de Artes Marciales aseguró que “será un gran encuentro de atletas en Santa Clara, vamos a poder ver un taekwondo de alto nivel”.