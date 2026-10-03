Lourdes Hodnik volvió a consagrarse campeona mundial de taekwon-do ITF

La taekwondista Lourdes Hodnik volvió a alcanzar la cima del taekwon-do ITF a nivel internacional. La representante de General Alvarado se consagró campeona del mundo tras obtener el primer puesto en la categoría combate individual +70 kilos en la copa del mundo de taekwon-do ITF, desarrollada en la ciudad de Benidorm, España.

El nuevo título representa otro hito en la carrera deportiva de Hodnik y es el resultado de años de dedicación, esfuerzo, disciplina y compromiso con la actividad.

Con esta consagración, la deportista vuelve a llevar el nombre de General Alvarado al escenario internacional y suma un nuevo campeonato mundial a su trayectoria. En 2023, Hodnik ya había alcanzado el título de campeona mundial de taekwon-do ITF en la categoría lucha Individual +65 kilos, durante el mundial realizado en Tampere, Finlandia.

La nueva conquista en España consolida así una trayectoria marcada por la competencia internacional y vuelve a poner a una deportista de General Alvarado en lo más alto del Taekwon-Do ITF mundial.