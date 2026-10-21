Incumplió la libertad condicional y lo detuvieron en la calle

Era buscado desde el 15 de Octubre.

Un hombre de 31 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo por incumplir condiciones de su libertad condicional fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°15 de Batán.

Fue personal del Gabinete de Robos Agravados a Comercios de la DDI el que interceptó al sujeto que era buscado desde el 15 de octubre en la intersección de Benito Lynch y Olazar.

"La medida había sido solicitada por el Juez de Ejecución Penal Ricardo Perdichizzi", informaron autoridades policiales.

Una vez cumplimentados los pasos legales, Jonathan Pueblas fue trasladado a la Unidad Penal N°15 de Batán.