Incumplió la libertad condicional y lo detuvieron en la calle
Tiene 31 años. Volvieron a alojarlo en la Unidad Penal N°15 de Batán.
21 de Octubre de 2026 14:50
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 31 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo por incumplir condiciones de su libertad condicional fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°15 de Batán.
Fue personal del Gabinete de Robos Agravados a Comercios de la DDI el que interceptó al sujeto que era buscado desde el 15 de octubre en la intersección de Benito Lynch y Olazar.
"La medida había sido solicitada por el Juez de Ejecución Penal Ricardo Perdichizzi", informaron autoridades policiales.
Una vez cumplimentados los pasos legales, Jonathan Pueblas fue trasladado a la Unidad Penal N°15 de Batán.
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