La familia de Lucía Pérez sobre la excarcelación de Offidani: "Largaron a un narcofemicida"

La Justicia de Mar del Plata le acaba de otorgar el beneficio de prisión domiciliaria a Juan Pablo Offidani, uno de los condenados por el femicidio de Lucía Pérez. A través de las redes de la Campaña Nacional Somos Lucía, el entorno de la menor asesinada en el 2016 brindó un comunicado repudiando la decisión judicial.

"La defensa del femicida justifica y transforma en víctima a un narco que llevaba drogas a la puerta de la Escuela de Lucía y que es parte de un entramado de poder que hoy lo deja impune", expresan en el comunicado y continúan: "Dicen que terminó la secundaria, dejó de drogarse adentro del Penal de Batán y hasta hizo talleres de masculinidades. Para ellos un ejemplo de hombre que se merece estar suelto mientras adolescentes y pibes corren peligro con un tipo así suelto".





"Nos da bronca y tristeza que la familia de Lucía Pérez esté pasando por esto un 30 de diciembre. Que se hayan enterado por una nota y que nos sigan violentando. A Lucía Pérez la mató Offidani y Farias y hoy la Injusticia patriarcal la volvió a asesinar", cierra el comunicado.

ías atrás, Marta Montero había publicado un video en las redes de la Campaña para dar a conocer el pedido de prisión domiciliaria de Offidani. En las imágenes pedía que por favor la justicia desoyera a la defensa del condenado, porque una de las personas que participó del asesinato de su hija no podía tener ese beneficio.