Caso Lucía Pérez: "No es justo que te maten a una piba de 16 años y el tipo goce de su libertad"

Tras la audiencia que se realizó ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Mar del Plata para tratar el pedido de excarcelación de Juan Pablo Offidani, uno de los dos condenados por el femicidio de Lucía Pérez, la madre la víctima Marta Montero exclamó que "no es justo que te maten a una piba de 16 años y el tipo goce de su libertad".

En principio, consideró que atravesar por esta situación "ya es una crueldad tan grande y manifiesta de un poder que es vergonzoso", debido a que "Offidani está con una condena y a los narcos no les pueden dar beneficios".

Al mismo tiempo, sostuvo que "está condenado por llevar droga y venderla a menores en la puerta de la escuela a la que iba Lucía", y cuestionó que "hoy estamos discutiendo un beneficio para este tipo", a la vez que volvió a remarcar que "es una vergüenza".

"La Justicia está para defender criminales y narcos. Es un disparate lo que nos pasa. No deberíamos estar hoy acá porque es revictimizarnos más. ¿Hasta cuándo y hasta dónde quieren seguir con una familia?", expresó la madre de la víctima, a la espera de la resolución que se dará a conocer dentro de cinco días.

Importante convocatoria después de la audiencia para tratar la solicitud de Offidani.

En ese marco, pidió que los sigan acompañando y luchando "para que a este narco femicida no le den el beneficio" y subrayó: "No es justo que te maten a una piba de 16 años y el tipo goce de su libertad. Tenés que escuchar que el tipo es un santo y lo quieren llevar a recuperación, al lugar donde murió Maciel".

Alejandro Alberto Maciel, uno de los tres acusados en el caso, murió en julio de 2020 a causa de un cáncer de pulmón. Al momento de su deceso, tenía 62 años y se encontraba en un centro de cuidados paliativos, bajo libertad condicional. Había sido acusado de encubrimiento agravado, aunque fue absuelto de dicho cargo en el primer juicio de 2018. No pudo ser juzgado porque el segundo debate oral se realizó en 2023.

En la misma línea, Montero indicó que "al narcofemicida de Juan Pablo Offidani lo quieren dejar libre, aún habiendo violado, matado y vendido cocaína, como lo hizo siempre", y aseguró que "en Mar del Plata se cuida a los narcos antes que a nuestros hijos".

"Le pido encarecidamente al tribunal que piense y que lea cada uno de los expedientes y lo que presentó el otro abogado y el fiscal, porque Lucía no está más. A Lucía, con 16 años, la mataron y la violaron hasta quince minutos antes de su muerte. Lo decía su propio cuerpo. Eso es lo que hicieron con Lucía", manifestó.

Durante su discurso, Montero expresó que "en Mar del Plata se cuida a los narcos antes que a nuestros hijos".

Por último, le imploró a la defensa que "si mira tanto para adelante, que el reo Juan Pablo Offidani cumpla la condena que se merece", y le recordó que "a Lucía la llevaron muerta a la sala de salud". "Es un narco, un degenerado y un violador. No lo vamos a permitir", concluyó su discurso.

En qué se sustenta el pedido de Offidani

De acuerdo a la doctora Merino, defensora de Offidani, pretenden que le otorguen la libertad condicional "porque si su condena, que no lo está, estuviera firme, reúne absolutamente todos los requisitos objetivos y subjetivos para recuperar la libertad".

"En el peor escenario posible, si estos 15 años de prisión se consolidan como condena, ningún juez de ejecución, por lo menos en base a argumentos constitucionales que sean legítimos y oponibles, le denegaría el acceso a esta libertad anticipada. No es una petición improcedente y no apunta a nada que no sea a materializar un derecho que tienen todas las personas que transitan un proceso penal", agregó la letrada.

También explicó que Offidani "reúne todas las exigencias que la ley prevé para un excarcelación" y detalló que "tiene el tiempo establecido, el comportamiento institucional, el dictamen de conveniencia del Departamento Técnico Criminológico de la Unidad y dictámenes periciales que hacen un pronóstico de reinserción favorable, en la medida en que haya un acompañamiento terapéutico".