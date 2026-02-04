Tenía pedido de captura y lo encontraron escondido en el patio de una casa

El joven tenía pedido de captura activa por incidentes durante su libertad condicional.

Un llamado al 911, que denunció la presencia de un intruso en el interior de una casa, terminó con la aprehensión de un hombre sobre el que pesaba un pedido de captura activa por incidentes durante su libertad condicional.

Minutos después de las cuatro de la madrugada, personal del Comando de Patrullas acudió a una vivienda en Soler al 7000 en el barrio Fortunato de la Plaza donde hallaron a una persona escondida en el patio.

Tras identificarlo, luego de que brindara una identificación falsa, confirmaron que pesaba un pedido de captura activo solicitado por la Justicia de Ejecución Penal por un incidente de libertad condicional.

Desde la fiscalía de Flagrancia dispusieron la aprehensión de imputado por violación de domicilio y se ordenó su traslado a sede tribunalicia.