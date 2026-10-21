Cómo sigue el medallero de los Juegos Bonaerenses y en qué posición está General Pueyrredon

General Pueyrredón encabeza el medallero de los Juegos Bonaerenses 2026 en el día dos con diez medallas de oro, seis de plata y cuatro de bronce, según los resultados publicados de las finales que se disputan en Mar del Plata. Almirante Brown ocupa el segundo puesto con diez preseas doradas, cinco de plata y dos de bronce..

El tercer lugar corresponde a Avellaneda, que suma nueve medallas de oro y una de bronce, mientras que Lomas de Zamora se ubica cuarto con siete doradas, una de plata y tres de bronce.

Detrás aparece Quilmes, con seis oros, cinco platas y dos bronces, seguido por La Matanza, que acumula seis medallas de oro, cuatro de plata y cinco de bronce.

En el séptimo lugar se ubica Florencio Varela, que consiguió cinco medallas de oro y ocho de bronce. Por detrás se encuentra San Miguel, que sumó cinco oros, tres platas y tres bronces. El noveno y décimo lugar, en este segundo día de competencia, lo tienen Escobar y Navarro.