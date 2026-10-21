Cómo sigue el medallero de los Juegos Bonaerenses y en qué posición está General Pueyrredon
La delegación local continúa marcando el camino en el segundo día de actividad.
Por Redacción 0223
PARA 0223
General Pueyrredón encabeza el medallero de los Juegos Bonaerenses 2026 en el día dos con diez medallas de oro, seis de plata y cuatro de bronce, según los resultados publicados de las finales que se disputan en Mar del Plata. Almirante Brown ocupa el segundo puesto con diez preseas doradas, cinco de plata y dos de bronce..
El tercer lugar corresponde a Avellaneda, que suma nueve medallas de oro y una de bronce, mientras que Lomas de Zamora se ubica cuarto con siete doradas, una de plata y tres de bronce.
Detrás aparece Quilmes, con seis oros, cinco platas y dos bronces, seguido por La Matanza, que acumula seis medallas de oro, cuatro de plata y cinco de bronce.
En el séptimo lugar se ubica Florencio Varela, que consiguió cinco medallas de oro y ocho de bronce. Por detrás se encuentra San Miguel, que sumó cinco oros, tres platas y tres bronces. El noveno y décimo lugar, en este segundo día de competencia, lo tienen Escobar y Navarro.
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