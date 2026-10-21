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Cómo sigue el medallero de los Juegos Bonaerenses y en qué posición está General Pueyrredon

La delegación local continúa marcando el camino en el segundo día de actividad.

General Pueyrredon continúa arriba en el medallero tras el segundo día de actividad. (Foto X)

21 de Octubre de 2026 19:58

Por Redacción 0223

PARA 0223

General Pueyrredón encabeza el medallero de los Juegos Bonaerenses 2026 en el día dos con diez medallas de oro, seis de plata y cuatro de bronce, según los resultados publicados de las finales que se disputan en Mar del PlataAlmirante Brown ocupa el segundo puesto con diez preseas doradas, cinco de plata y dos de bronce..

El tercer lugar corresponde a Avellaneda, que suma nueve medallas de oro y una de bronce, mientras que Lomas de Zamora se ubica cuarto con siete doradas, una de plata y tres de bronce.

Detrás aparece Quilmes, con seis oros, cinco platas y dos bronces, seguido por La Matanza, que acumula seis medallas de oro, cuatro de plata y cinco de bronce.

En el séptimo lugar se ubica Florencio Varela, que consiguió cinco medallas de oro y ocho de bronce. Por detrás se encuentra San Miguel, que sumó cinco oros, tres platas y tres bronces. El noveno y décimo lugar, en este segundo día de competencia, lo tienen Escobar y Navarro.

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