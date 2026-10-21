Indignación: estacionaron un colectivo en una zona prohibida y lo dejaron abandonado

Un hecho insólito ocurrió la noche de este lunes en el barrio La Perla, donde choferes de una delegación dejaron un colectivo de larga distancia estacionado en una zona prohibida y no fueron a retirarlo. Los vecinos reclamaron ante las autoridades del municipio al que pertenece el micro, pero no obtuvieron respuesta.

Desde hace dos días, los vecinos de la zona permanecen desconcertados, ya que el colectivo del municipio de Marcos Paz pasó la noche estacionado en Hipólito Yrigoyen y 3 de Febrero. El vehículo bloquea actualmente la visibilidad de varios comercios de la zona.

El reclamo de los vecinos se debe a la inseguridad que esta situación podría generar para los negocios. "Está prohibido. Personal de Tránsito vino, les hizo una multa, pero dejaron el micro ahí. Está tapando cuatro negocios, lo cual hace que sea muy peligroso de noche", declararon algunos comerciantes a 0223.

Si bien comprenden que la delegación se trasladó desde Marcos Paz, seguramente por el desarrollo de los Juegos Bonaerenses, aseguraron que no se puede abandonar un colectivo de esa manera.

Pese a la insistencia de los comerciantes y vecinos, el vehículo continúa en el lugar. "No pueden dejar un colectivo así tirado", expresaron con indignación.

Además, señalaron que debería existir algún tipo de regulación sobre los lugares donde se estacionan los micros, especialmente en fechas en las que la ciudad se ve condicionada por actividades deportivas.