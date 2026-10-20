Juegos Bonaerenses 2026: Mar del Plata arrasa en el medallero y les saca ventaja a sus perseguidores

Mar del Plata comenzó con todo la competencia y lidera la tabla con cinco medallas de oro, dos de plata y tres de bronce. Avellaneda y Navarro completan el podio en el primer día de finales.

Los Juegos Bonaerenses 2026 comenzaron con una destacada actuación de General Pueyrredón, que se ubicó en lo más alto del medallero durante la primera jornada de finales disputadas en Mar del Plata. El municipio anfitrión suma cinco medallas de oro, dos de plata y tres de bronce, una cosecha que le permite tomar la delantera en una competencia que reúne a deportistas de toda la provincia de Buenos Aires.

Así quedó el medallero de los Juegos Bonaerenses 2026

Detrás de General Pueyrredón aparece Avellaneda, que acumula cinco preseas doradas y una de bronce, mientras que Navarro ocupa el tercer puesto con tres oros y una plata. Lomas de Zamora se ubica cuarto, también con tres medallas doradas, además de una de bronce. Más atrás aparecen Quilmes, con dos oros, dos platas y un bronce, y San Miguel, que reúne dos doradas, una plateada y una de bronce.

Entre los resultados más destacados del municipio anfitrión sobresalen las dos medallas de oro conseguidas en atletismo para personas con discapacidad, en las pruebas femeninas de lanzamiento de pelota de softball y salto en largo, ambas correspondientes a la categoría libre para participantes con discapacidad intelectual. Estos logros aportaron una parte importante de la cosecha dorada de General Pueyrredón en el arranque de las finales.

Luciana Giménez se quedó con el primer puesto en lanzamiento de pelota de softball, con una marca de 18.350, y compartió el podio con Renata Morales, representante de San Vicente, y Brisa Ledesma, de Baradero. En salto en largo, la medalla dorada fue para Agustina Burllaile Fierro, quien registró 2.290 y superó a Nayra Núñez, de Florencio Varela, y Josefina García, de Las Flores.

La cosecha de General Pueyrredón también incluyó los triunfos de Salvador Ruiz Migliaccio en acuatlón masculino Sub 16, Maia Monin en los 1.200 metros femeninos Sub 14 y Santiago Montero en los 3.000 metros masculinos Sub 16. Con estos resultados, el distrito marplatense empezó con fuerza su participación y se posicionó como uno de los grandes protagonistas de la primera jornada.

Los Juegos Bonaerenses 2026 continuarán con nuevas definiciones en distintas disciplinas y categorías, por lo que el medallero todavía puede cambiar considerablemente. General Pueyrredón buscará sostener el liderazgo ante municipios como Avellaneda, Navarro y Lomas de Zamora, en una edición que vuelve a reunir a miles de participantes y convierte a Mar del Plata en el centro del deporte bonaerense.

Así se encuentra el medallero de los Juegos Bonaerenses (Día 1)