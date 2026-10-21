Les taparon los ojos y los llevaron a la playa: dos jóvenes conocieron el mar en los Juegos Bonaerenses

Los chicos fueron vendados y llevados hasta una de las playas más icónicas de la ciudad.

En medio de las competencias deportivas y culturales que se llevan a cabo esta semana en Mar del Plata, una emocionante historia se convirtió en una de las imágenes más conmovedoras de los Juegos Bonaerenses 2026.

Los protagonistas fueron dos jóvenes oriundos del partido de Moreno, quienes tuvieron la oportunidad de conocer el mar por primera vez, una experiencia que seguramente recordarán para siempre.

Los adolescentes llegaron a la ciudad para participar de la 35ª edición del evento provincial que reúne a miles de participantes de los distintos municipios, pero para ellos significó encontrarse con la inmensidad del Océano Atlántico.

Los participantes de Moreno conocieron la playa en Mar del Plata.

El momento trascendió a través de las redes sociales, donde se difundió la historia de los deportistas que, a partir de su participación en el encuentro bonaerense, pudieron cumplir una experiencia que hasta entonces no habían tenido.

Según se observa en las imágenes, a los jóvenes les vendaron los ojos y los llevaron hasta la orilla de la Playa Bristol, donde lograron visualizar las olas por primera vez, mientras sus compañeros y profesores los aplaudían.

La historia refleja una de las dimensiones más importantes de los Juegos Bonaerenses: su capacidad para generar oportunidades de encuentro, integración y acceso a experiencias que, por diferentes circunstancias, no están al alcance de todos.

La etapa final de la competencia comenzó el pasado lunes 19 de octubre y continuará hasta el viernes 23, con la participación de 30.000 finalistas provenientes de los 135 municipios bonaerenses. En esta edición se desarrollan 117 disciplinas deportivas y culturales, distribuidas en diferentes escenarios de Mar del Plata y localidades cercanas.

Organizados por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, los Juegos alcanzaron este año un récord de más de 504.000 inscriptos, consolidándose como una de las principales iniciativas de participación deportiva y cultural del territorio provincial.

Para muchos jóvenes, viajar a Mar del Plata significa también salir por primera vez de sus ciudades, compartir experiencias con adolescentes de otras localidades y descubrir lugares que solamente conocían por redes sociales o televisión.