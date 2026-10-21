Video: brutal pelea frente a la fuente dejó dos heridos y cuatro aprehendidos

La pelea ocurrió en la zona de la fuente de la peatonal San Martín.

Cuatro jóvenes de entre 16 y 20 años señalados como presuntos participantes en una agresión física contra dos hombres en el sector de la fuente de la peatonal San Martín fueron aprehendidos por personal policial.

Luego de un alerta al sistema de emergencias 911 que advertía sobre una confrontación entre varias personas en la zona de peatonal San Martín y Mitre, los efectivos entrevistaron a dos hombres de 27 y 23 años que denunciaron haber sido agredidos.

Según el relato de los damnificados, el enfrentamiento terminó cuando varios transeúntes intervinieron para separar a los involucrados y detener la agresión.

En el lugar, las víctimas señalaron a dos jóvenes que permanecían junto a la fuente peatonal, quienes fueron identificados. Paralelamente, efectivos que realizaban tareas preventivas en otro sector iniciaron el seguimiento de otros dos sospechosos que intentaban alejarse del lugar, logrando interceptarlos en avenida Pedro Luro y Santiago del Estero.

Los cuatro jóvenes, de 16, 18, 19 y 20 años, fueron puestos a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil que dispuso se los notifique de la formación de causa por el delito de lesiones leves sin solicitar medidas restrictivas de la libertad.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) atendió a uno de los damnificados en el lugar, sin necesidad de trasladarlo.