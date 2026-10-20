Video: secuestraron el auto que casi atropella a varios jóvenes a la salida de un boliche

A través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), las autoridades identificaron este martes a un Chevrolet Corsa que había sido registrado en imágenes durante incidentes ocurridos a la salida de un boliche el pasado 11 de octubre en la avenida Independencia.

A partir del análisis de las filmaciones, consiguieron determinar el dominio del vehículo e incorporarlo al sistema de lectura automática de patentes (LPR), lo que permitió activar una alerta cuando el rodado volvió a ser detectado.

El Corsa fue secuestrado este martes en Polonia y 12 de Octubre.

Luego de la activación del anillo digital, solicitaron la intervención de la Patrulla Municipal, que logró interceptar el rodado en la intersección de Polonia y 12 de Octubre.

Finalmente, el Corsa fue secuestrado por falta de licencia de conducir, seguro obligatorio y Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Batalla campal y un auto fuera de control

El episodio había ocurrido el fin de semana anterior en inmediaciones de la avenida Independencia y Almirante Brown, donde alrededor de nueve jóvenes discutían en medio de la calle, según se observa en las imágenes a las que tuvo acceso 0223.

A pocos metros, un vehículo con el baúl abierto se convirtió en otro de los protagonistas de una escena tan confusa como peligrosa: en su interior había más personas y, mientras la pelea continuaba, el conductor comenzó a realizar maniobras peligrosas entre los jóvenes.

En cuestión de segundos, la discusión pasó a los golpes. Uno de los jóvenes terminó en el piso y varios comenzaron a pegarle y patearlo mientras permanecía indefenso. A su alrededor, un grupo de mujeres gritaba e intentaba separar a los involucrados, en una escena en la que cada vez resultaba más difícil controlar la situación.

En los videos se observa que estuvo al borde de atropellar a jóvenes que peleaban a la salida de un boliche.

Pero la tensión no quedó limitada a la pelea cuerpo a cuerpo. El auto, que hasta ese momento se movía en medio del enfrentamiento, realizó un giro en U y se metió en contramano con la aparente intención de dispersar al grupo.

Después de dar la vuelta, el automovilista retomó la marcha y comenzó a alejarse. Sin embargo, varios de los sujetos salieron corriendo detrás del vehículo. En ese momento, uno de ellos le arrojó un objeto que parecía ser una parte del paragolpes.

La secuencia continuó con el auto avanzando lentamente, a la vez que la puerta trasera derecha permanecía abierta. Después, uno de los chicos logró subirse al vehículo y escaparon rápidamente del lugar. Detrás, los otros jóvenes siguieron corriendo por la avenida.