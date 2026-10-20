Maracanazo Xeneize: Boca ganó en Brasil y sacó pasajes para Barranquilla

El equipo del Vasco Arruabarrena dio vuelta la serie en el Maracaná y jugará la final en Barranquilla el próximo 21 de noviembre.

Boca Juniors protagonizó una noche histórica en el Maracaná: venció 3-1 a Vasco da Gama, dio vuelta la serie de semifinales por 3-2 en el global y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026. Después de perder 1-0 en la Bombonera, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena respondió con personalidad en Brasil y consiguió un triunfo que alimenta la ilusión de sus hinchas. Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes fueron los autores de los goles de una remontada que tuvo emoción hasta el cierre.

Boca Juniors y un Maracanazo que puede quedar en la historia

El Xeneize salió decidido a revertir la eliminatoria y golpeó rápidamente. A los tres minutos del primer tiempo, Lautaro Di Lollo abrió el marcador y encendió la ilusión visitante. El zaguero central recibió un centro perfecto de Lautaro Blanco y con la cabeza la colocó contra el palo derecho de Jardim para poner el 1-0.

Con el envión del gol, Boca sostuvo la presión y encontró el segundo a los 33 minutos, cuando Miguel Merentiel amplió la ventaja y dejó al conjunto argentino en una posición inmejorable para quedarse con el pase a la final. Villa lo dejó mano a mano con el arquero local al uruguayo y la Bestia no falló, puso el 2-0 y marcó su gol N°65 con la camiseta azul y oro.

Sin embargo, la historia todavía tenía capítulos por escribir. En el complemento, Vasco da Gama reaccionó y José "Puma" Rodríguez descontó a los 20 minutos, un resultado que volvía a poner la serie al rojo vivo ya que si bien era el 1-2, igualaba la serie 2-2 en el global.

Boca atravesó momentos de incertidumbre y pareció perder el control del encuentro, pero encontró en la jerarquía de sus figuras la respuesta que necesitaba para sostener su sueño continental. Paredes entró faltando media hora, cabe recordar que estuvo la duda sí estaba en condiciones para jugar o no y lo hizo de gran manera para darle el triunfo al equipo argentino.

Cuando el partido entraba en su tramo decisivo, apareció el capitán. A los 42 minutos del segundo tiempo, el mediocampista de la Selección argentina sacó a relucir su pegada para marcar el 3-1 definitivo y sellar la clasificación. Su conquista desató el festejo del conjunto azul y oro, que consiguió una victoria por 3-2 en el global y volvió a celebrar en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial.

La clasificación también tuvo un valor simbólico: Boca consiguió su segundo triunfo histórico en el Maracaná y el primero desde 1998. Ahora, el equipo de Arruabarrena esperará por el ganador de la otra semifinal entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque para conocer a su rival en la definición. La final de la Copa Sudamericana 2026 está prevista para el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Con la clasificación asegurada, Boca Juniors quedó ante la posibilidad de coronar un semestre inolvidable. Además de la Sudamericana, el equipo mantiene aspiraciones en el Torneo Clausura, la lucha por la Tabla Anual, que hoy lo tiene primero y la Copa Argentina que se encuentra en semifinales. La remontada frente a Vasco da Gama representa un impulso enorme para un plantel que sueña con volver a levantar un trofeo internacional y que dio un golpe de autoridad en Brasil cuando más lo necesitaba.