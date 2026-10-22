Hoteleros se anticipan al verano y buscan garantizar la seguridad: cómo serán los operativos

La Asociación invitó a otras cámaras empresariales de Mar del Plata a sumarse a este espacio.

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (AEHG), encabezada por su presidente, Hernán Szkrohal, recibió este miércoles a autoridades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y a funcionarios del área de Seguridad para dialogar sobre las necesidades del sector y delinear acciones conjuntas de cara a la próxima temporada de verano.

El encuentro se realizó en la sede de la Asociación y contó con la presencia de funcionarios provinciales, autoridades policiales y representantes del ámbito legislativo. Además, desde la entidad destacaron que se invitó a otras cámaras empresariales de la ciudad para trabajar en una agenda conjunta de cara a la temporada estival.

De la reunión participaron, entre otros referentes, Javier Sáenz, director provincial de Fiscalización Policial; Marianela Battenof, directora provincial de Participación Ciudadana; Guillermo Bucek, director de Coordinación; el comisario mayor Valerio Omar Gallo, jefe de la Jefatura Departamental; y Marcelo Cardoso, concejal y vicepresidente de la Comisión de Seguridad.

El eje principal del encuentro fue la articulación entre las instituciones y las fuerzas de seguridad, con el objetivo de establecer canales de comunicación ágiles y brindar respuestas a las distintas necesidades que puedan surgir durante la temporada, en un contexto de mayor movimiento turístico en la ciudad.

En ese sentido, se planteó la conformación de mesas de trabajo organizadas por corredores, con la participación de referentes de cada sector, que funcionen como canales directos de comunicación con la Policía. La iniciativa apunta a facilitar la presentación de solicitudes, agilizar la gestión de situaciones puntuales y fortalecer la coordinación entre los actores involucrados.

Además, la Asociación invitó a otras cámaras empresariales de Mar del Plata a sumarse a este espacio, con la intención de ampliar la participación y construir una estrategia de trabajo que contemple las distintas realidades y necesidades de la ciudad.

Al finalizar el encuentro, las partes realizaron una evaluación positiva de la reunión y coincidieron en la importancia de sostener estos espacios de diálogo y articulación, avanzar en propuestas concretas y fortalecer el trabajo conjunto para afrontar de la mejor manera la próxima temporada de verano.