Alerta de casineros por apuestas online y ludopatía: exigen a Provincia que aumente los controles

Desde la Asociación Gremial de Administración, Maestranza y Servicios de Casinos (AMS) reclaman al gobierno de Axel Kicillof a que aplique mayores controles a las apuestas online, ya que admiten, causan ludopatía y afecta además a las fuentes de trabajo del sector.

En diálogo con Extra Radio 102.1, Roberto “Chucho” Páez, secretario general de la AMS cuestionó la ley actual que controla el juego online, “es de dudosa legalidad” cuando fue aprobada durante la gobernación de María Eugenia Vidal y que ahora se trata una nueva normativa en la Legislatura bonaerense.

Chucho” Páez cuestionó la ley actual que controla el juego online. Foto archivo.

Para Páez, la normativa “abre la puerta” a los jóvenes a las apuestas legales e ilegales y “facilitan la proliferación de la ludopatía”, algo que mencionó, “nunca invitaron a los dos gremios de casinos” y que los números que manejan desde las fuentes gremiales “meten miedo” y están muy alejados a la versión oficial, que señala que el 80% del juego online ocurre a través de sitios ilegales y no a través de las que operan legalmente, como Betano, Betsson, Bet365, Betwarrior, Bplay, Sportbet y Stake.

Casineros reclaman mayor control del estado en las apuestas online. Imagen ilustrativa.

Asimismo, el histórico referente de casinos reclamó que además de una nueva normativa, se pueda crear una fiscalía especializada. “Si se detecta una plataforma clandestina, que se hagan los allanamientos correspondientes y obviamente clausurar esa boca de venta o de proliferación del juego clandestino”, completó.

Luego de finalizado el Mundial de fútbol, un informe de la Cruz Roja advirtió que 6 de cada 10 adolescentes comienzan a apostar online a partir de los 13 años. Entre las principales motivaciones aparecen la curiosidad, la expectativa de "ganar dinero rápido", la diversión y la influencia del grupo de pares.

Algunas de las señales que pueden percibir los padres en el comportamiento de sus hijos, son los cambios repentinos de humor, aislamiento, irritabilidad y una caída en el rendimiento escolar.