Impulsan controles de cáncer de mama para menores de 40 años con antecedentes familiares

Sol Flores impulsa la modificación de la ordenanza municipal para facilitar el acceso a controles de detección precoz del cáncer de mama a mujeres menores de 40 años con antecedentes familiares directos.

La Comisión de Salud del Concejo Deliberante aprobó un proyecto impulsado por la concejal del Frente Renovador, Sol Flores, que busca facilitar el acceso a los controles de detección precoz del cáncer de mama para mujeres menores de 40 años con antecedentes familiares directos de la enfermedad.

La propuesta modifica la Ordenanza 24.095, que creó el Programa de Prevención y Detección Precoz del Cáncer de Mama, y apunta a evitar que la edad se convierta en una barrera para acceder a estudios preventivos. Según lo planteado por Flores, la iniciativa busca que quienes tengan antecedentes familiares puedan acercarse a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y acceder a los controles correspondientes sin necesidad de una derivación previa.

El proyecto de Flores fue aprobado por la Comisión de Salud.

El proyecto tiene también una dimensión personal para la concejal. Durante la reunión de comisión estuvo presente Micaela, su hermana, quien atraviesa un tratamiento contra el cáncer y acompañó el debate de la iniciativa. Su experiencia se incorporó a una propuesta orientada a mejorar el acceso al sistema sanitario de otras personas que se encuentren en situaciones similares.

“La edad no debe ser una barrera, los casos crecen y la detección temprana es clave”, expresó Flores al compartir el avance del proyecto en sus redes sociales. La concejal también agradeció a su hermana por participar de la reunión y aportar su experiencia en un momento difícil: “Gracias a mi hermana, por venir y por ayudar a pensar en los otros incluso en este momento”.

Entre los puntos centrales de la iniciativa se encuentra la incorporación de una evaluación individual del riesgo para las mujeres menores de 40 años con antecedentes familiares de primer grado, además del acceso gratuito a los estudios que indiquen los profesionales especializados. La propuesta también contempla mecanismos de seguimiento y derivación, teniendo en cuenta, entre otros factores, la edad a la que fue diagnosticado el familiar afectado.

El proyecto prevé, además, organizar un circuito específico de atención, garantizar la disponibilidad de turnos y estudios, y establecer recursos humanos y presupuestarios para sostener el programa.

Tras la aprobación en comisión, Flores agradeció especialmente a Micaela por su presencia y su participación en la iniciativa: “Gracias a mi hermana, por venir y por ayudar a pensar en los otros incluso en este momento”.