Llega una nueva Feria de Usados de TiendaCars y Banco Santander: tasas exclusivas, más de 100 autos en stock y un gran lanzamiento

TiendaCars se prepara para vivir tres jornadas clave con quienes buscan renovar su vehículo o subir a su primer auto. Del jueves 22 al sábado 24 de octubre, llevarán a cabo una nueva edición de su clásica Feria de Usados, desarrollada en alianza estratégica con Banco Santander.

"Durante estos tres días, aquellos que se acerquen a nuestro showroom, podrán acceder a un stock seleccionado de más de 100 autos usados, seminuevos garantizados y 0km, con tasas de financiación exclusivas e imperdibles pensadas para hacer realidad la compra de manera rápida, transparente y accesible.

La gran novedad: conocé el nuevo Soueast S06

Esta edición llega además con un hito muy especial para TiendaCars: el desembarco del nuevo Soueast S06. Se trata de un SUV de última generación que promete revolucionar el segmento C por su equilibrio entre elegancia, tecnología y potencia.

El Soueast S06 impresiona desde el primer vistazo. El nuevo híbrido enchufable (PHEV) cuenta con un diseño exterior moderno de líneas aerodinámicas, ópticas full LED y llantas de aluminio bitono.

En su interior, combina un nivel de confort premium con un equipamiento tecnológico de vanguardia: pantalla multimedia de alta resolución, tablero digital, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cámara de visión 360°/540° y asistentes inteligentes a la conducción (ADAS) junto a 6 airbags que garantizan máxima seguridad en cada viaje.

Un híbrido enchufable que busca reconectar a las personas con una nueva forma de moverse.

Desde TiendaCars invitan a toda la comunidad a acercarse, subirse y vivir en persona la experiencia de este nuevo modelo que redefine el estándar de su categoría.

En su showroom brindan un asesoramiento personalizado, cotizan tu usado en el acto y te ayudan a encontrar el auto ideal para tu estilo de vida.

La acción se realiza junto a Banco Santander.

Dirección: Av. Independencia 2561, Mar del Plata.



Jueves 22 y viernes 23 de octubre: de 9:00 a 19:00 hs (horario corrido).



Sábado 24 de octubre: de 9:00 a 13:00 hs.



Atención y consultas por WhatsApp: 223 695 5825.

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