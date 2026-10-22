Nación lanzó un concurso para concesionar seis hoteles de Chapadmalal: los otros tres los asignó a la Unmdp

Adiós definitivo al turismo social. El gobierno reconvierte el destino del complejo y habilitará la explotación comercial en manos privadas.

El gobierno nacional de Javier Milei, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) lanzó un concurso público para concesionar seis hoteles de la Unidad Turística Chapadmalal, mientras que otros tres fueron asignados a la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) para desarrollar un proyecto educativo. Además, el Municipio de General Pueyrredon recibió el uso de dos inmuebles para reubicar el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Colonia Chapadmalal.

La convocatoria pautada para el 27 de noviembre para los seis hoteles contempla su puesta en valor, restauración, refuncionalización, explotación comercial y mantenimiento. La iniciativa apunta a atraer inversiones privadas para administrar las actividades vinculadas con el turismo, la gastronomía, la recreación y los servicios complementarios.

La concesión prevé un plazo de 30 años.

Según las consideraciones vertidas en los Pliegos de Bases y Condiciones, la concesión será por un período de 30 años, en una medida que el gobierno había anunciado en 2024, pero que faltaba formalizar. Durante aquel entonces, se tomó la decisión de dar de baja los programas de turismo social que se implementaban en el complejo hotelero, fin para el cual fue creado, dando paso a una explotación comercial.

En paralelo, de distintos sectores se fueron incorporando otras propuestas de destino para el complejo, alguna de ellas complementarias a las concesiones privadas. En ese marco, en los últimos meses fue tomando forma la posiblidad de asignar parte de la infraestructura a la Unmdp, lo que finalmente se confirmó en las últimas horas.

Tres de los hoteles son cedidos a la Unmdp, que desarrollará una Residencia Escuela.

En ese sentido, los tres hoteles asignados a la Unmdp serán destinados al proyecto denominado Residencia Escuela, que prevé espacios de alojamiento para estudiantes, áreas académicas y sectores para actividades deportivas, sanitarias y de formación. La propuesta busca incorporar al complejo una función educativa y universitaria, además de recuperar instalaciones que requieren intervenciones para volver a utilizarse.

“Chapadmalal no puede seguir siendo sinónimo de abandono”

Las decisiones fueron celebradas por el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, quien hizo públicas las decisiones del gobierno nacional. “Chapadmalal no puede seguir siendo sinónimo de abandono”, expresó en sus redes sociales, donde agradeció a la administración nacional por impulsar las medidas.

Montenegro sostuvo que la recuperación del complejo debe incluir inversiones, generación de empleo y nuevos usos para los edificios. En ese sentido, contrapuso la concesión de los hoteles a la permanencia de inmuebles cerrados y deteriorados, y destacó tanto el proyecto universitario como la asignación de dos propiedades para ampliar los servicios municipales de salud. “Recuperar Chapadmalal es transformar el abandono en oportunidades para Mar del Plata”, afirmó el jefe comunal.

"Acá también se discuten dos modelos. Uno que cree que defender lo público es mantener todo en manos del Estado, aunque los edificios estén cerrados y se deterioren. Y otro que entiende que el patrimonio público se defiende recuperándolo, atrayendo inversión privada, generando trabajo y poniéndolo al servicio de la gente", añadió Montenegro.