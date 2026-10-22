Mariano Scianna, otro marplatense que avanza en el Argentino M17

Mar del Plata sumó un nuevo triunfo el fin de semana y cerró con pleno de victorias la primera fase de la Zona Ascenso del Campeonato Argentino M17 de rugby. El seleccionado de la Unión de Rugby de Mar del Plata ya está instalado en semifinales y espera rival cuando se terminen de disputar los partidos pendientes.

Sin embargo, los chicos no fueron los únicos que tuvieron acción en representación de la URMdP durante el fin de semana. En Córdoba, el referee local Mariano Scianna fue el encargado de impartir justicia en el triunfo de los locales sobre Uruguay por 15 a 5, por la Zona Campeonato.

El joven juez de Mar del Plata Club, de los de mayor proyección en el ámbito local, ya había dirigido en la segunda fecha un partido de la Zona Ascenso entre Alto Valle y Nordeste y también fue designado en este mismo 2026 para referear el Torneo del Interior B.

Sus buenas actuaciones llevaron a Scianna, de 27 años, a tener chances de ser designado para la etapa final del Argentino M17 que se concentrará íntegramente en San Miguel del Tucumán, con las semifinales el 11 de noviembre y la definición el 15.

Este lunes, Scianna se sumó a otra de las concentraciones que organiza la UAR para evaluar el desempeño arbitral, unificar criterios de juego y capacitar a los jueces del país con mayor proyección. Una experiencia que se extenderá hasta el martes.

Sin dudas, un gran año para el representante de Mar del Plata Club y la URMdP, que lleva un lustro en el referato y aspira a seguir creciendo.