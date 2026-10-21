Suben los intentos de suicidio en Mar del Plata: cuáles son las causas y el grupo etario más afectado

Desde el Higa alertaron sobre el aumento de intentos de suicidio en la guardia de emergencia. Foto: 0223.

Desde el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) “Oscar Alende” advirtieron sobre el crecimiento de los ingresos a la guardia por intentos de suicidio en Mar del Plata y dieron a conocer un estudio epidemiológico para conocer las características de las personas atendidas, identificar los factores de riesgo y generar estrategias de prevención.

En diálogo con 0223, Mónica Sánchez, jefa del Servicio de Trabajo Social del Higa, explicó que la problemática “es multicausal” e incluye consumos problemáticos, violencia intrafamiliar, violencia de género y pérdidas laborales.

En el marco de una reunión de la Comisión de Salud Comunitaria y Desarrollo Humano del Concejo Deliberante, profesionales del hospital público expusieron detalles sobre el trabajo de vigilancia epidemiológica, los datos estadísticos disponibles y la atención de personas que ingresan por lesiones vinculadas a intentos de suicidio.

“A partir del año 2025 vimos con mucha preocupación el aumento progresivo de los ingresos a la guardia del hospital por situaciones de intentos de suicidio”, señaló Sánchez. Según detalló, si bien el equipo ya estaba acostumbrado a intervenir ante este tipo de situaciones, la evolución de los casos motivó la necesidad de elaborar un programa específico de seguimiento.

A partir de 2026, el hospital comenzó a desarrollar un estudio epidemiológico destinado a caracterizar a las personas atendidas, sus edades, los lugares de procedencia y los indicadores de riesgo asociados a cada situación.

Mujeres, el grupo con mayor cantidad de ingresos

Entre los primeros datos identificados por los profesionales del hospital, Sánchez indicó que las mujeres representan la mayoría de las personas que ingresan a la guardia por intentos de suicidio, aunque aclaró que los hombres “tienen formas de intento suelen ser más letales”.

En cuanto a las situaciones atendidas, mencionó las ingestas de medicamentos, las intoxicaciones de distinto tipo y, en menor medida, las lesiones cortantes y los ahogamientos.

Según un informe del Higa difundido este 2026, hasta el 9 de septiembre se registraron 148 casos de intentos de suicidio. Del total, 99 requirieron internación y 48 fueron atendidos de manera ambulatoria, aunque el propio informe advierte una diferencia de un caso entre ambas categorías, ya que las cifras consignadas suman 147.

El dato que sobresale es la distribución por sexo: 99 casos correspondieron a mujeres y 49 a varones. La mediana de edad fue de 33 años, aunque la distribución muestra una importante concentración entre jóvenes y adultos jóvenes.

Mar del Plata no escapa de la realidad nacional

Consultada sobre si el incremento observado en Mar del Plata también se registra en otras regiones, Sánchez sostuvo que “Mar del Plata no escapa a la estadística nacional”.

Para la especialista, la complejidad del fenómeno exige una respuesta coordinada entre diferentes sectores de la sociedad. “Esto no hay que considerarlo como una problemática individual. Es una problemática multicausal, multifactorial, que nos compromete a todas las instituciones y que trasciende el ámbito exclusivamente sanitario”, explicó.

Cómo detectar las señales y acompañar a una persona en riesgo

El triste interrogante de “cómo no me di cuenta” que atraviesan las familias y amigos afectadas por este tipo de tragedias, surgen respuestas por parte de los profesionales en salud mental. Uno de los interrogantes es el de cómo advertir a tiempo que alguien atraviesa una situación límite. Frente a esa pregunta, Sánchez puso el foco en la escucha, la cercanía y el acompañamiento. “Siempre la estrategia tiene que ver con el acompañamiento, con el acercarse, con estar para el otro, el escuchar”, expresó.

La licenciada también advirtió que la contención no debe depender exclusivamente del entorno familiar. En algunos casos, explicó, existen vínculos familiares que no resultan adecuados para brindar el apoyo necesario y destacó el papel que pueden cumplir las escuelas, los clubes y las distintas organizaciones de la comunidad como espacios de pertenencia.

Preocupación por las consultas a la IA

Otro de los puntos señalados por la jefa del Servicio de Trabajo Social del Higa fue el uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de los chicos que buscan respuestas frente a situaciones de sufrimiento emocional. “Muchos nos dicen que han chateado y han hecho la consulta por su padecimiento, por su sufrimiento, a través de un chat como GPT o los que conocemos, y esto también es un riesgo. Hay que hacer la consulta a un equipo profesional; la mirada debe ser interdisciplinaria”, subrayó.

Dónde pedir ayuda en Mar del Plata

Sánchez recordó que las personas que necesiten atención pueden acercarse a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos, que cuenta con atención activa de 8 a 20 todos los días.

Desde el Higa alertaron sobre el aumento de intentos de suicidio en la guardia de emergencia. Foto: 0223.

También mencionó los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del municipio como espacios a los que se puede recurrir para realizar consultas con equipos profesionales, en el horario habitual de atención que sería hasta las 14.