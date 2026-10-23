El segundo acusado del crimen en Nueva Pompeya también se negó a declarar

El hombre de 44 años acusado de matar a David Oliva Contreras el jueves a la madrugada en el barrio Nueva Pompeya se negó a declarar.

El hombre de 44 años acusado de matar a David Oliva Contreras el jueves a la madrugada en el barrio Nueva Pompeya se negó a declarar hace instantes en Tribunales y seguirá alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

La presentación de Jorge Alejandro Salcedo se había postergado veinticuatro horas luego de que la defensa oficial advirtiera que tenía intereses encontrados con Claudio Maximiliano Pérez (41), el otro detenido que ayer tampoco quiso dar su versión de los hechos.

Los dos imputados, que registran múltiples procesos penales previos, fueron aprehendidos tras un allanamiento de urgencia que se hizo en la vivienda de calle Olazabal entre Maipú y Libertad donde secuestraron un cuchillo y prendas de vestir con manchas hemáticas.

La autopsia practicada el jueves a la tarde confirmó que el deceso de Oliva Contreras fue producto de la herida que recibió en el lado izquierdo del tórax.

La dinámica de los hechos quedó parcialmente confirmada con las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraron cuando la vicitma ingresó a la casa con una persona y minutos después salió mientras la sujetaban del cuello.

Allí se vio cómo lo empujaron contra un cantero de la vereda antes de patearlo y tirarlo al medio de la calle, lugar donde fue hallado por el personal policial que arribó tras un llamado al 911.