Video: así fue el crimen ocurrido en Nueva Pompeya

La investigación también busca determinar si la vivienda funcionaba como un point de venta de drogas.

Un hombre fue golpeado y arrojado a la calle durante una violenta secuencia que quedó registrada por cámaras de seguridad en el barrio Nueva Pompeya. Horas después, lo encontraron muerto sobre la calzada y las imágenes se convirtieron en una pieza clave para investigar el homicidio.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en Olazábal, entre Maipú y Libertad. La intervención policial comenzó tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona aparentemente atropellada.

Las manchas de sangre quedaron en el lugar del crimen.

Sin embargo, cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron al hombre tendido sobre la calle. Una ambulancia del SAME constató su fallecimiento y detectó heridas punzantes en el tórax y en el brazo izquierdo.

El análisis de las cámaras permitió reconstruir parte de los momentos previos. Según la investigación, la víctima había ingresado a una vivienda junto a otro hombre. Minutos después, salió de espaldas mientras era sujetada del cuello, fue empujada contra un cantero y arrojada a la calle. Luego, recibió una patada.

Video: así fue el crimen en Pompeya

Pese a la agresión, logró levantarse y alejarse caminando. Los otros sujetos regresaron al inmueble. A partir de las imágenes y las primeras diligencias, la fiscalía ordenó un allanamiento de urgencia en la vivienda. Allí fueron aprehendidos dos hombres, de 41 y 44 años.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron un cuchillo con presuntas manchas de sangre, prendas de vestir, un teléfono celular y dispositivos de grabación de las cámaras de seguridad. Uno de los aprehendidos tenía una herida en el cuero cabelludo y una posible fractura de maxilar, por lo que fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos.

Ambos fueron imputados por homicidio y trasladados a la Unidad Penal N.º 44 de Batán por disposición de la fiscal de la UFIJE N.º 4, María Isabel Mandagarán.

La identidad de la víctima no había sido establecida al momento de las primeras actuaciones. La investigación continúa para determinar las circunstancias de la muerte y las responsabilidades de los involucrados.

Video: así fue el crimen en Pompeya

La investigación también busca determinar si la vivienda funcionaba como un point de venta de drogas y si la víctima había concurrido al lugar para comprar estupefacientes, como una de las principales hipótesis para reconstruir el contexto previo al homicidio.