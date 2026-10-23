Detenidos, 26 allanamientos y un despliegue impactante: así fue el megaoperativo en Etchepare

Se secuestraron armas de fuego cortas y largas, además de una importante cantidad de estupefacientes fraccionados en dosis

Un total de 13 personas detenidas es el saldo que dejaron 26 allanamientos que se realizaron con más de mil efectivos de distintas dependencias policiales en el marco de un megaoperativo desarrollado este viernes por parte del personal de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado en el barrio Etchepare.

Las diligencias fueron realizadas con intervención de la UFI N.º 1, a cargo de la Dra. Florencia Salas, y del Juzgado de Garantías N.º 5, a cargo del Dr. Gabriel Bombini, ambos del Departamento Judicial Mar del Plata.

El operativo contó con la colaboración de personal de la Superintendencia FOE para las irrupciones, además de efectivos de las Superintendencias de Cuerpos, Siniestral, Policía Rural y Fuerza Barrial de Aproximación. También se desplegaron tareas de saturación preventiva en el territorio.

Según los avances de la investigación, varios de los presuntos integrantes de la organización utilizaban las torres del barrio como lugares de ocultamiento y, posteriormente, se desplazaban hacia la zona céntrica de la ciudad para cometer distintos hechos delictivos, entre ellos robos a mano armada, sustracciones de vehículos y entraderas.

Como resultado parcial de los procedimientos, se concretaron 13 detenciones, entre ellas la de quien sería señalado como cabecilla de la organización, con antecedentes vinculados al comercio de estupefacientes. Asimismo, se identificaron personas que registraban pedidos de captura por hechos de robo.

Durante los allanamientos se secuestraron 8 armas de fuego cortas y largas, además de una importante cantidad de estupefacientes fraccionados en dosis. También se detectó la presunta utilización de personas armadas en los techos de las torres, cuya función habría sido alertar sobre la presencia policial para facilitar la evasión de los investigados.

En el lugar también se halló una granada, armas blancas, documentación, balanza, una réplica de pistola, 50 municiones, 750 envoltorios de cocaína y 70 envoltorios de marihuana.

Los acusados fueron imputados por los delitos de los delitos asociación ilícita, tenencia de materiales peligros, tenencia de armas y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Todos ellos serán indagados este sábado por la mañana.