Lo buscaban por una entradera en el barrio San Carlos y lo detuvieron en Ezeiza

Uno de los acusados de protagonizar una violenta entradera a fines de agosto en el barrio San Carlos sobre el que existía un pedido de captura fue detenido en las últimas horas durante un operativo antidrogas en la localidad de Ezeiza y podría ser trasladado a Mar del Plata en las próximas horas.

Autoridades judiciales confirmaron a 0223 que Miguel Ángel Robaina fue detenido durante un allanamiento realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y que se solicitará su traslado a la ciudad para declarar en la causa por la entradera y en otras causas en las que está investigado.

La DDI hizo varios allanamientos.

La causa, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, se tramita en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil porque la banda estaba integrada por varios menores de edad. Dos adolescentes permanecen detenidos y cumplen prisión preventiva mientras que resta identificar al cuarto sujeto que ingresó al inmueble y a quien hacía de campana.

El 24 de agosto pasado una familia sufrió una violenta entradera en su casa de Vieytes al 400 cuando cuatro delincuentes armados con cuchillos y un palo de hockey los golpearon y robaron una camioneta Volkswagen Amarok: ese rodado fue recuperado y el primer adolescente de 16 años quedó detenido.

Un vehículo fue secuestrado durante los allanamientos.

El segundo menor fue detenido poco después y según los investigadores también fue coautor del hecho y pudo dictarse su prisión preventiva.

En su momento fueron detenidos dos hermanos que luego recuperaron la libertad tras hallarse el Peugeot 2008 usado en otro suceso y la presentación de pruebas que permitieron ubicarlos en otro lugar al momento del asalto.