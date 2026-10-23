Tensión en Mar del Plata: persecución, choque y tiroteo entre ladrones y la Policía

Un tiroteo alteró la tranquilidad de Cerrito Sur luego de que delincuentes que escapaban de la Policía chocaran el auto en el que circulaban contra una vereda y continuaran la fuga a pie. El episodio ocurrió en la esquina de Santa Cecilia y Puán, donde los vecinos escucharon varias detonaciones durante la persecución y quedaron sorprendidos por la violencia de la secuencia.

Una vecina, que prefirió mantener el anonimato, le dio detalles a 0223 sobre los tiros que se escucharon en un barrio que ella misma catalogó como "tranquilo", comparando con las situaciones de inseguridad que se reportan en otras zonas de Mar del Plata y que llevaron a tomar cartas en el asunto a los funcionarios. Hace más de cuatro décadas que la mujer reside en la cuadra que finaliza con la intersección de las calles Santa Cecilia y Puán, esquina donde chocó el auto de quienes escapaban.

"Pegaron contra un montículo de la vereda, pero no se hicieron nada. Se bajaron y salieron corriendo", manifestó. Los ladrones eran perseguidos por la policía y, acto seguido, el barrio quedó atónito frente al sonido de los disparos. "Como a las dos cuadras empezaron a escucharse los tiros", agregó.

Los delincuentes venían en un auto Volkswagen y continuaron su fuga a pie. Pero lo que sorprendió a los residentes de Cerrito Sur fue el ruido de las detonaciones. "Este es un barrio tranquilo, de gente humilde y trabajadora", aclaró la vecina anónima.

Los patrulleros rodeando al auto abandonado por los ladrones.

Lo buscaban por una entradera en Mar del Plata y lo detuvieron en Ezeiza

Uno de los acusados de protagonizar una violenta entradera a fines de agosto en el barrio San Carlos sobre el que existía un pedido de captura fue detenido en las últimas horas durante un operativo antidrogas en la localidad de Ezeiza.

Autoridades judiciales confirmaron a 0223 que Miguel Ángel Robaina fue detenido durante un allanamiento realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y que se solicitará su traslado a la ciudad para declarar en la causa por la entradera y en otras causas en las que está investigado.

El auto secuestrado tras la entradera en San Carlos.

El 24 de agosto pasado una familia sufrió una violenta entradera en su casa de Vieytes al 400 cuando cuatro delincuentes armados con cuchillos y un palo de hockey los golpearon y robaron una camioneta Volkswagen Amarok: ese rodado fue recuperado y el primer adolescente de 16 años quedó detenido. El segundo menor fue detenido poco después y según los investigadores también fue coautor del hecho y pudo dictarse su prisión preventiva.

La entradera en San Carlos, dos meses atrás.

En su momento fueron detenidos dos hermanos que luego recuperaron la libertad tras hallarse el Peugeot 2008 usado en otro suceso y la presentación de pruebas que permitieron ubicarlos en otro lugar al momento del asalto.