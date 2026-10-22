Seguridad en Mar del Plata: Montenegro y Alonso anunciaron más reuniones, allanamientos y coordinación con Nación

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, se reunieron este jueves en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para evaluar los resultados de los últimos dos meses de trabajo y definir cómo continuará la coordinación en materia de prevención e investigación del delito en Mar del Plata.

Tras el encuentro, ambos funcionarios destacaron la importancia de profundizar la cooperación entre los distintos niveles del Estado y adelantaron que mantendrán una reunión por semana hasta el inicio de la temporada de verano. También anticiparon nuevas instancias de articulación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, jueces y fiscales, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y los operativos policiales.

“Para mí lo más importante es la cooperación y la coordinación. Al margen de la fuerza, tenemos que tener claro cómo trabajar para que el resultado sea el esperado por los vecinos”, sostuvo Montenegro.

El jefe comunal planteó que cada organismo debe asumir sus responsabilidades y trabajar con intercambio de información. “El enemigo es el delincuente. Tenemos que dar respuesta y somos los responsables”, afirmó.

En ese marco, reconoció que la ciudad atravesó una situación compleja en materia de seguridad en los últimos meses, aunque consideró que se están registrando cambios. “La clave de tener seguridad es vivir en libertad. Necesitamos estar más seguros. Hoy la ciudad está viviendo esto, se está modificando y hay que seguir así”, agregó.

Montenegro y Alonso acordaron una reunión semanal para reforzar la seguridad en Mar del Plata

Más coordinación con Nación, jueces y fiscales

Por su parte, Alonso calificó el encuentro como “muy productivo” y señaló que sirvió para ordenar las acciones desarrolladas durante las últimas semanas y hacer un balance del trabajo conjunto entre el Ministerio provincial y el Municipio.

El ministro adelantó que la coordinación continuará con una nueva reunión a la que se sumará la cartera nacional de Seguridad a cargo de Alejandra Monteoliva, con el objetivo de articular las investigaciones que involucran a las fuerzas federales.

Además, anticipó que en las próximas semanas convocarán a jueces y fiscales para fortalecer el trabajo conjunto entre las áreas de seguridad y el Poder Judicial.

“Se van a multiplicar allanamientos porque tenemos muchas investigaciones. Para eso hay que trabajar con la Justicia”, afirmó Alonso, quien remarcó que parte de las tareas investigativas no tiene resultados inmediatos. “Hay un trabajo invisible que tarda en verse”, explicó.

El funcionario también destacó la necesidad de profundizar el vínculo con los vecinos y las distintas cámaras de la ciudad. Según indicó, se desarrollan acciones territoriales que buscarán extenderse a diferentes sectores y barrios para ajustar el despliegue policial y mejorar la prevención.

Uno de los pocos anuncios del encuentro fue la decisión de sostener reuniones semanales de coordinación de cara al verano, un período en el que Mar del Plata recibe una mayor cantidad de visitantes y aumenta la demanda de servicios y seguridad.

“Estamos frente a una nueva temporada. Tendremos una reunión por semana de aquí a que llegue la temporada. Iremos fortaleciendo sector por sector”, señaló el ministro bonaerense.