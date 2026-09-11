Video: motochorros a los tiros intentaron asaltar a un hombre

Dos motochorros armados intentaron asaltar en la noche de este jueves a un hombre en la puerta de su vivienda, quien se defendió y casi es impactado por los disparos de los delincuentes.

El hecho se registró alrededor de las 21:20 en Pérez Bulnes entre Güiraldes y William Morris, en Punta Mogotes, cuando la víctima se encontraba en la entrada de su vivienda y fue sorprendida por dos ladrones que se desplazaban en una moto.

"Levantá las manos", le repitió el agresor que descendió del rodado para abordarlo. Sin embargo, el sujeto le cuestionó que se encontraba en su propiedad: "Estoy en mi casa, qué me venís a robar acá si no te estoy haciendo nada", expresó.

Conforme a las cámaras de seguridad de un inmueble de la cuadra, intentó defenderse del ataque y comenzó a gritales "chorros", mientras también les adelantaba que iba a llamar al 911.

La víctima dijo que "tiraron", pero no sufrió ningún impacto de bala.

Asimismo, en la filmación se percibe una detonación efectuada por los malvivientes, que terminaron dándose a la fuga del lugar en contramano y sin perpetrar el robo.

En tanto a la víctima, intentó correr el vehículo durante algunos metros, aunque sin éxito, y una vez que huyeron los vecinos salieron a la calle para saber qué había sucedido.

"¿Estás bien?", le consultó una mujer, a lo que contestó que disparon pero que no había sido alcanzado por ninguna bala.