Quisieron robarle la moto a una mujer policía, se defendió a los tiros y asesinó a un delincuente

Una oficial de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) mató a un delincuente tras un feroz enfrentamiento armado en la zona sur del conurbano bonaerense. El hecho ocurrió el miércoles por la noche, cuando la mujer de 20 años circulaba de franco y vestida de civil a bordo de su motocicleta. En el cruce de la avenida Espora y la ruta provincial 4, fue interceptada por dos motochorros armados que intentaron sustraerle el vehículo mediante amenazas de muerte.

Ante el inminente asalto, la uniformada resolvió ofrecer resistencia y extrajo su pistola reglamentaria Bersa Mini nueve milímetros para repeler el ataque de los malvivientes. Durante el tiroteo, la oficial logró abatir de un disparo en la cabeza al acompañante de la moto, quien cayó herido de muerte sobre el asfalto. El fallecido fue identificado posteriormente como Ezequiel Alejandro Loza, de 18 años, a quien se le incautó un revólver calibre 38 largo con el que habría apuntado a la víctima.

El proyectil impactó de manera directa en el cráneo del delincuente.

Qué pasó con el otro delincuente que se escapó del lugar

El segundo cómplice, que conducía la motocicleta utilizada para el abordaje, logró escapar rápidamente de la escena y es intensamente buscado por las autoridades en diversos operativos cerrojo. Según los peritajes realizados por la Policía Científica, el proyectil impactó de forma certera en el cráneo del joven delincuente, provocándole la muerte de manera instantánea en el lugar. Los investigadores de la comisaría 2ª y de la DDI local trabajan ahora en el análisis de las cámaras de seguridad para identificar al prófugo.

La causa judicial quedó caratulada inicialmente como homicidio en ocasión de robo y tentativa de robo calificado, aunque la justicia no tomó medidas restrictivas contra la oficial al considerar que actuó en legítima defensa. El expediente destaca que la mujer policía utilizó su arma para salvaguardar su vida ante la superioridad numérica y el despliegue de fuego de los asaltantes. La intervención de los peritos de Inteligencia Criminal busca determinar si estos mismos sujetos estuvieron involucrados en otros robos bajo la misma modalidad en la región.