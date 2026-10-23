Megaoperativo policial en Etchepare: allanamientos y despliegue de fuerzas especiales

El operativo es desarrollado por el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y personal de otras dependencias.

Un importante despliegue policial se lleva adelante este viernes en el complejo habitacional Etchepare (Santa Cruz al 9600), donde se realizan allanamientos con la participación de efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la fuerza especial de la Policía bonaerense, y personal de otras dependencias que colabora en el operativo.

El procedimiento se desarrolla en medio de una investigación y reiteradas denuncias por la inseguridad que vecinos del barrio vienen manifestando desde hace meses. Además, se da un día después de que el intendente Guillermo Montenegro y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, anunciaran que profundizarán la coordinación entre las distintas fuerzas y la Justicia, con nuevas reuniones semanales y más allanamientos en Mar del Plata.

Tras el encuentro realizado el jueves en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), Alonso anticipó que se multiplicarán los procedimientos a partir de las investigaciones en curso. Sin dudas, el despliegue en Etchepare era uno de los más esperados por los vecinos luego de los reiterados hechos de los últimos meses.

El complejo habitacional fue escenario de reiteradas denuncias vecinales por robos, destrozos y hechos de violencia. En febrero, residentes del barrio habían reclamado mayor presencia policial y patrullajes permanentes ante los episodios que, según denunciaban, se repetían durante la madrugada.

En ese contexto, este mes se realizaron otros allanamientos en Etchepare y el barrio Libertad, en el marco de una investigación por una serie de robos agravados cometidos en poblado y en banda. En aquella oportunidad, dos adolescentes de 16 años fueron aprehendidos y se secuestró una escopeta calibre 14, además de celulares y otros elementos de interés para la causa.

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