Un joven manipulaba una carabina con sus amigos y se disparó por accidente: murió

Un joven de 19 años murió este viernes por la tarde en Mar del Plata luego de dispararse accidentalmente mientras manipulaba una carabina para cazar junto a un grupo de amigos, en una vivienda del barrio Puerto.

Según informaron fuentes oficiales, el disparo ingresó por el abdomen y, tras el episodio, intentaron trasladarlo al Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) N°2 ubicado en José Hernández y 12 de Octubre. Pese a la asistencia recibida, el joven falleció.

El subsecretario del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Aparicio, confirmó el hecho y relató que la Policía acudió al lugar tras un llamado al 911. “Personal policial asistió al lugar. Un joven manipulando un arma se disparó con unos amigos. Eso contó su papá”, explicó el funcionario.

Según el relato del padre, el hombre sabía que su hijo había comprado un arma y, al ver que los jóvenes la manipulaban, les advirtió sobre el peligro. “Les dijo: ‘Dejen de molestar, se van a disparar’. A los dos segundos pasó eso”, contó Aparicio.

El funcionario lamentó el desenlace y señaló que se intentó llevar al joven a una sala de primeros auxilios para que recibiera atención médica, pero finalmente murió.

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