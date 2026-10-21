Identificaron al motociclista que murió tras ser arrollado por un camión en la Ruta 226

Un motociclista murió este martes tras ser arrollado por un camión en la Ruta Nacional 226. La víctima fue identificada como Carlos Leandro Ávila, quien falleció en el lugar del siniestro y no llegó a ser trasladado a un hospital.

Los investigadores buscan establecer cómo se produjo el accidente y analizan la hipótesis de que una ráfaga de viento podría haber desestabilizado al conductor de la moto. Según esa posibilidad, el hombre habría perdido el equilibrio y caído hacia un costado de la calzada, donde luego habría sido arrollado por el camión.

Tal como adelantó 0223 este martes, el siniestro se registró minutos después de las 17 en inmediaciones del complejo La Serranita, a la altura del kilómetro 24,5 en la localidad de Colinas Verdes.

En el lugar se hicieron presentes dos dotaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierras de los Padres, personal de Policía Científica y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same). Al conductor del camión marca Iveco se le practicó un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

El trágico siniestro tuvo lugar a pocos kilómetros de Mar del Plata.

En el caso interviene la Fiscalía de Delitos Culposos, a cargo de Germán Vera Tapia, que deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho y establecer las eventuales responsabilidades.