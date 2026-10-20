Un joven motociclista murió tras ser embestido por un camión en la ruta 226

Un joven motociclista murió este martes por la tarde después de ser embestido por un camión en la ruta 226 que conecta Mar del Plata con la vecina localidad de Balcarce.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que el siniestro se registró minutos después de las 17 en inmediaciones del complejo La Serranita, a la altura del kilómetro 24,5 en la localidad de Colinas Verdes.

En circunstancias que son materia de investigación, el camión marca Iveco colisionó con el motociclista - de no más de 30 años -, provocando su caída sobre la cinta asfáltica. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte falleció en el acto.

En el lugar se hicieron presentes dos dotaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierras de los Padres, personal de Policía Científica y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same).

NOTICIA EN DESARROLLO.-