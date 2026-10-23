Julieta Prandi: “Uno no se casa para separarse al mes”

Julieta Prandi rompió el silencio tras su separación de Emanuel Ortega. En su regreso al país, después de descansar de Brasil, enfrentó las cámaras y habló de la ruptura que tuvo lugar apenas 27 días después de su boda.

“Estoy triste.En realidad era parte de nuestro plan porque yo me iba de luna de miel... Y con todo lo que pasó necesité unos días para encontrarme”, expresó conmovida. Además, remarcó que la ruptura es “irreversible”.

Luego se refirió a la polémica que generó su posteo y apuntó: “Fue consecuencia de una situación que nadie se la vio venir y que... uno no se casa para separarse al mes, eso está claro”. “Yo no voy a ser la excepción. Yo me casé enamorada, pero a veces pasan cosas que tuercen el destino de las personas y acá estamos”.

“No me lo esperaba y no me interesa hablar mal de Emanuel más allá de lo que pasó. Nosotros somos dos buenas personas que estuvimos juntas seis años, que nos amamos mucho, que nos acompañamos un montón tanto en la luz como en la sombra, en todo momento”.

Y agregó: “Bueno, a veces pasan cosas que te hacen dar cuenta de que las dos personas que están en una pareja pueden buscar o querer cosas diferentes. Y creo que es lo que nos pasó”.

Consultada acerca de su declaración que dijo que en una relación hay cosas que no se negocian, explicó: “Primero que cada pareja es un mundo. Segundo, de tóxico no tenía nada. Lo único que sí teníamos como acuerdo, entre otras cosas, tenía que ver con la honestidad, con no ocultar ni mentir nunca. De eso se trataba y a veces pasan cosas...”. “De tóxico no tenía nada el acuerdo. Después de todo lo que viví quería sinceridad”, enfatizó.

“Lo amé mucho, lo respeté, lo cuidé y viceversa”. Sin embargo, opinó que no hay posibilidad de reconciliación porque quedó en claro que quieren y buscan cosas diferentes.

Julieta Prandi negó rotundamente que Mariana Marx estuviera involucrada en su separación. Tras aclarar que entre ellas no existió ningún entredicho, remarcó: “Mi discusión con Emanuel tiene que ver con otra cosa”.

Respecto a Josefina Lynch, apuntó: “La escuché. Imposible no hacerlo. Fue tan clara y tan detallista que me terminé enterando de que había estado tres días y no uno, como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel”.

En cuanto al papel de Ana Paula Dutil, quien supuestamente habría sido el nexo para que ella grabara en el estudio de Ortega, prefirió llamarse a silencio. “No me interesa hablar de nadie más. Él y yo sabemos lo que pasó, qué estuvo mal y me quiero llevar los mejores recuerdos de lo que tuvimos y entender que a veces te sale bien y a veces te sale mal”, sentenció.