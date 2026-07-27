Revés judicial para Wanda Nara en Italia

En La mañana con Moria (eltrece), el periodista Gustavo Méndez compartió el fallo de la Corte de Apelaciones de Milán que se expidió en contra de Wanda Nara en la disputa que mantuvo con Mauro Icardi por diferentes reclamos tras el divorcio.

Al aire, Méndez leyó que el Tribunal “declaró inadmisible el recurso de apelación impuesto por Wanda Nara”, que fue la que inició todo el proceso.

Al mismo tiempo, condenó a la mediática a devolverle a Mauro Icardi el costo del proceso de 3500 euros por los honorarios profesionales de los abogados involucrados.

La decisión judicial está relacionada con los reclamos que venía haciendo Wanda Nara desde hace tiempo. Hace poco más de un mes, la Justicia había desestimado los requerimientos de la conductora, que apeló aquella medida.

El tribunal le rechazó el pedido de compensación económica presentado por la empresaria alegando que ella cuenta con independencia financiera y una situación patrimonial sólida.

La mediática le reclamaba al futbolista el pago de 50.000€ mensuales para ella en concepto de compensación por divorcio; 65.000€ para cada una de las hijas de la pareja y 100.000€ mensuales por divorcio