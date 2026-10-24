Colapinto P15 en la última práctica antes de la clasificación en Austin

El argentino terminó en el pueso 15 horas antes de la clasificación que determinará los puestos de partida en la carrera de mañana.

Franco Colapinto completó la última práctica del fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos en Austin en la que realizó simulaciones de carrera y de clasificación, con el objetivo de encontrar el mejor rendimiento de su Alpine. El piloto argentino llegó a posicionarse en el décimo lugar con neumáticos blandos y logró encontrar microsectores rápidos que le permitieron mejorar sus registros.

El tiempo que marcó el argentino fue de 1:36.251, una referencia que lo ubicó momentáneamente entre los diez mejores de la sesión. Sin embargo, sobre el cierre de la práctica, cinco autos lograron superarlo y Colapinto terminó en el puesto 15, en una tanda que le sirvió para continuar ajustando detalles de cara a la clasificación.

El mejor tiempo de la práctica se lo llevó Lewis Hamilton con un 1:34.893, por detrás quedó Max Verstappen a 168 milésimas y en el tercer lugar quedó Charles Leclerc a 234 milésimas. El tiempo de Franco con respecto al líder fue una diferencia de +1.358.

La actividad continuará a partir de las 18 horas, cuando se dispute la clasificación que determinará el orden de largada para la carrera de mañana. Allí, Colapinto buscará conseguir el mejor resultado posible y aprovechar el potencial de su monoplaza para avanzar posiciones en la grilla.

De todas maneras, el argentino deberá afrontar un desafío extra: tiene una penalización de 10 puestos, que condicionará su posición de partida. Por ese motivo, y a la espera del resultado que consiga en la clasificación, es probable que Franco deba largar desde los últimos lugares, por lo que necesitará una buena estrategia y ritmo de carrera para recuperar terreno.