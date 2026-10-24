Hizo un gesto de fair play, lo silbaron y terminó llorando: la insólita situación que vivió una ex joya de River

Una de las ex joyas de River vivió un momento de máxima tensión en el empate 0-0 ante Juventud. El delantero decidió frenar un ataque para asistir a un rival y recibió silbidos de las tribunas y reproches de sus propios compañeros.

Leonel Jaime, una de las promesas surgidas de las inferiores de River, protagonizó una escena tan inesperada como conmovedora durante el empate sin goles entre Peñarol y Juventud. El atacante, que llegó a préstamo al conjunto uruguayo a mediados de 2026, quedó en el centro de la polémica después de realizar un gesto de deportividad que no fue bien recibido por sus compañeros ni por parte del público. La situación lo desbordó emocionalmente y terminó llorando en pleno campo de juego del Estadio Centenario.

Todo ocurrió cuando transcurrían 30 minutos del primer tiempo. Ignacio Alegre disputó una pelota con Kevin Rolón, futbolista de Juventud, quien quedó tendido sobre el césped tras el contacto. El árbitro no sancionó ninguna infracción y la jugada continuó con la posesión de Peñarol, que encontró una oportunidad para avanzar hacia el arco rival.

Alegre recuperó la pelota y habilitó a Jaime, quien quedó en una posición favorable para generar peligro. Sin embargo, el ex River tomó una decisión que sorprendió a todos: en lugar de continuar el ataque, se dio vuelta y envió la pelota afuera para que pudieran atender a Rolón. Su gesto de fair play provocó silbidos desde las tribunas y abrió una discusión dentro del propio equipo.

La reacción de sus compañeros fue inmediata. Varios futbolistas de Peñarol le reprocharon haber desperdiciado una situación ofensiva en un partido que todavía estaba abierto y en el que el equipo buscaba romper el cero. En medio de esa presión, Jaime no pudo contener la impotencia y rompió en llanto sobre el terreno de juego, en una escena que reflejó el difícil momento que atravesó el joven delantero.

El episodio tuvo lugar en un encuentro que terminó 0-0 en el Estadio Centenario, pero dejó mucho más que un resultado sin goles. Jaime llegó a Peñarol a préstamo por un año con el objetivo de sumar minutos, ganar experiencia y regresar a River en 2027 mejor preparado. Sus primeras actuaciones habían generado expectativas y su situación volvió a despertar el interés de los hinchas del Millonario, que seguían de cerca el recorrido de una de las jóvenes promesas de su cantera.