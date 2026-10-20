"No mató a nadie de pedo": caos por la caída de un semáforo en la avenida Colón

El dispositivo que se derrumbó controla la circulación por la calle Arenales.

La caída de un semáforo en la tarde de este martes en plena avenida Colón puso en alerta y generó preocupación entre automovilistas y peatones que circulaban por la zona. Personal de Defensa Civil debió desplegar un operativo para controlar la situación.

Por motivos que se desconocen, la señal de control de tráfico situada en la intersección con Arenales se desplomó alrededor de las 18 y, de acuerdo al relato de testigos, "no mató a nadie de pedo".

"De milagro no había nadie cruzando", manifestó una conductora que se desplazaba por el lugar, teniendo en cuenta que se trata de un sector de alto flujo peatonal y vehicular.

Conforme a las imágenes a las que accedió 0223, el dispositivo que se derrumbó controla la circulación por la calle Arenales y cayó sobre el espacio donde debería ubicarse el paso de cebra.

Si bien el estado del semáforo está directamente relacionado con su desprendimiento, las fuertes ráfagas de esta tarde habrían sido uno de los factores principales que provocaron la caída.