Denuncian descuentos de horas extras en el Opisu: trabajadores inician retención de tareas por una semana

En el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) se profundizó el conflicto laboral luego de que la Junta Interna de ATE denunciara descuentos parciales en las horas extras a empleados que participaron de una retención de tareas para reclamar la Bonificación Sectorial.

El conflicto comenzó el pasado sábado, cuando se aplicaron descuentos a quienes participaron de la medida de fuerza en el marco del Día de la Lealtad Peronista. La representación sindical interpretó esta acción como una represalia coordinada por la gestión actual, que conduce Romina Barrios.

Desde la Junta Interna criticaron que la respuesta de la dirección haya sido aplicar descuentos salariales y recordaron que semanas atrás se implementó un control de asistencia mediante planillas en la Dirección de Urbano, lo que consideran parte de una política orientada al control y la disciplina laboral, en lugar de la resolución de los reclamos.

Los trabajadores advirtieron que no permitirán que los descuentos se usen para amedrentar ni debilitar la organización colectiva, y enfatizaron que la retención de tareas es un reclamo legítimo y compartido. Rechazan que la defensa de sus derechos sea presentada como una acción contraria al organismo.

En una asamblea realizada esta semana, la Junta Interna decidió por unanimidad intensificar las medidas de fuerza. Entre las acciones previstas, se realizará una jornada de visibilización el lunes 26 de octubre con una asamblea frente a las oficinas del OPISU para denunciar los descuentos y exigir respuestas.

Además, se anunció una retención de tareas que se extenderá desde el lunes 26 hasta el viernes 30 de octubre, acompañada por una campaña de difusión en redes sociales y WhatsApp. Los empleados también presentarán reclamos individuales para solicitar explicaciones formales sobre los descuentos aplicados.

La Junta Interna elevó una nota a la Dirección de Acceso a la Información Pública solicitando ampliar los datos disponibles sobre esta situación. Paralelamente, mantienen la exigencia de conformar una mesa técnica para discutir la Bonificación Sectorial, realizar concursos para cubrir vacantes y asegurar el pase a planta permanente de los trabajadores que aún no cuentan con esa condición.