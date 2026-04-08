Provincia adjudicó obras de saneamiento ambiental por $1.177 millones en dos barrios marplatenses

Axel Kicillof y Romina Barrios, titular de Opisu, impulsan el avance de obras de saneamiento en barrios populares de Mar del Plata.

Tras el llamado a licitación realizado a fines del año pasado, la Provincia avanzó con la adjudicación de las tareas de saneamiento en dos barrios populares de Mar del Plata, en el marco de un plan para mejorar las condiciones sanitarias y evitar anegamientos que prevé una inversión multimillonaria.

A través de la Resolución 67/26 del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (Opisu) publicada este miércoles en el Boletín Oficial y con la firma de la titular del área, Romina Barrios, se dio a conocer la adjudicación de la intervención que alcanza a los barrios Nuevo Golf y Autódromo, donde se prevé la limpieza y desobstrucción de sistemas pluviales y cloacales, además del desagote de pozos absorbentes mediante equipos especializados.

De acuerdo a la resolución oficial, la empresa adjudicataria es Ciageser, que tendrá a su cargo la ejecución de los trabajos por un monto de $1.177.696.000 para las obras correspondientes a Mar del Plata, ya que conjuntamente también se contrataron tareas similar para un barrio popular en Lanús.

Los trabajos forman parte de una política impulsada por el Opisu, orientada a sostener el funcionamiento de los sistemas de desagüe en sectores donde no existen redes formales, con el objetivo de prevenir desbordes cloacales y acumulación de agua en la vía pública.

Según se había establecido en el pliego licitatorio, las tareas incluyen la limpieza de sumideros, cámaras y conductos, además de la utilización de camiones atmosféricos y equipos vactor para la extracción de líquidos cloacales.

La adjudicación representa un paso clave para mantener una línea intervención donde el organismo bonaerense busca mejorar las condiciones sanitarias en estos barrios y reducir el impacto de lluvias intensas en zonas históricamente afectadas por anegamientos.