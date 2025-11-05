Provincia licita tareas de saneamiento en barrios populares de Mar del Plata en una inversión multimillonaria: ¿dónde serán?

Las tareas de saneamiento se llevarán adelante en dos barrios populares de Mar del Plata. Foto ilustrativa: Opisu.

El Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (Opisu) lanzó una licitación pública para contratar el servicio de saneamiento en barrios populares del territorio bonaerense, que en Mar del Plata alcanzará a los barrios Nuevo Golf y Autódromo.

Según el pliego oficial, los trabajos incluirán la limpieza y desobstrucción de sumideros, cámaras y conductos pluviales, además del desagote de pozos absorbentes y la hidrosucción de líquidos cloacales mediante camiones atmosféricos y vactores desobstructores. El objetivo es mantener en condiciones el sistema de desagüe y evitar anegamientos o desbordes cloacales en sectores donde no existen redes formales de saneamiento.

La prestación se realizará de manera programada y continua, con jornadas de ocho horas diarias de trabajo entre las 8 y las 16. En el caso de Mar del Plata, está prevista una frecuencia mínima de 1.976 horas anuales de tareas con camiones desobstructores y 3.952 horas con camiones atmosféricos, lo que implica una cobertura regular en ambos barrios.

La convocatoria a licitación fue firmada por la titular del Opisu, Romina Barrios.

El servicio se extenderá por un año, con posibilidad de prorrogarse por otros doce meses. La empresa adjudicataria deberá contar con equipos habilitados, personal capacitado y un representante técnico matriculado, además de garantizar el traslado y la disposición final de los residuos sanitarios en plantas habilitadas.

El pliego establece que los camiones estarán ploteados con la imagen institucional del gobierno de la Provincia de Buenos Aires y que las tareas serán gratuitas para los vecinos.

La inversión total prevista para esta licitación, que también contempla trabajos en el barrio Villa Porá de Lanús, asciende a $2.272 millones. En tanto, la apertura de sobres se estableció para el 20 de noviembre a través del portal de compras del gobierno.