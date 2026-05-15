Dolores prepara la Fiesta de la Torta Argentina, una propuesta ideal para una escapada desde Mar del Plata

El pastelero Damián Betular durante la última edición de la Fiesta de la Torta Argentina.

A 200 kilómetros de Mar del Plata, la ciudad de Dolores se alista para recibir una nueva edición de la Fiesta de la Torta Argentina, uno de los eventos gastronómicos y culturales más importantes de la provincia de Buenos Aires. La celebración tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de mayo y volverá a convocar a miles de visitantes durante el fin de semana largo.

Con epicentro en la plaza Castelli, la 12° edición de la fiesta ofrecerá tres jornadas con música en vivo, danzas folklóricas, feria artesanal, paseo gastronómico y actividades para toda la familia.

El gran atractivo volverá a ser la tradicional Torta Argentina, una receta emblemática de Dolores que se convirtió en símbolo de identidad local y en uno de los productos más reconocidos de la gastronomía bonaerense.

La Torta Argentina, leyenda de Dolores.

Como ocurre cada año, habrá una gran carpa de productoras donde vecinos y turistas podrán degustar y comprar la clásica torta de múltiples capas elaborada artesanalmente por cocineras dolorenses.

Además, también se ofrecerá una versión sin TACC, ampliando las opciones para distintos públicos.

Diversas versiones de la Torta Argentina se exhiben en Dolores.

Los recitales destacados de la Fiesta de la Torta Argentina 2026

La programación artística contará con la presencia de reconocidos músicos nacionales y regionales, entre ellos Lucas Sugo, Campedrinos y Tambó Tambó, además de artistas locales que formarán parte de los espectáculos durante todo el fin de semana.

Uno de los momentos más esperados será nuevamente el tradicional Pericón Nacional, que reunirá a cientos de bailarines alrededor de la plaza principal en una puesta que celebra las raíces y costumbres populares.

La fiesta también incluirá la elección del embajador o embajadora de la Torta Argentina, una distinción destinada a reconocer la mejor elaboración del tradicional producto respetando su receta histórica.

Turismo de cercanía

Además de la propuesta cultural y gastronómica, la celebración representa un fuerte impulso para el turismo regional. En ese sentido, Dolores aparece como una alternativa cercana para quienes desde Mar del Plata y otras ciudades de la costa busquen realizar una escapada durante el fin de semana largo, combinando espectáculos, tradición y propuestas recreativas, junto a los atractivos turísticos y las termas de la ciudad.

Con una convocatoria que crece edición tras edición, la Fiesta de la Torta Argentina se consolidó como uno de los eventos populares más importantes del calendario bonaerense y una de las celebraciones gastronómicas más convocantes de la región.