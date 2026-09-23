Entre idas y vueltas: la gran paella de Villa Gesell será finalmente parte de la Fiesta de la Diversidad

Apenas unos días después de anunciar que no se haría, finalmente las autoridades y organizadores de la Fiesta de la Diversidad Cultural de Villa Gesell confirmaron que sí se elaborará la gigantesca paella típica del evento popular que se celebra todos los años en torno al fin de semana largo de octubre.

El encuentro gastronómico se realizará el domingo 11 de octubre al mediodía, en el predio del exshopping Alas, durante la 45.ª edición de la celebración más tradicional del pueblo geselino.

La confirmación se produjo luego de una reunión con empresarios y trabajadores gastronómicos de amplia trayectoria en el distrito para acordar la realización de la propuesta. Luego de que la Cooperativa Telefónica de Villa Gesell (COTEL) comunicara que no podía asumir su organización, se había pensado en organizar un el proyecto denominado “Camino de la Paella”, una iniciativa que contemplaba que los establecimientos gastronómicos interesados puedan preparar y ofrecer el plato en sus propios locales durante el domingo de la fiesta.

Finalmente, con la elaboración de la gran paella, la celebración recuperará uno de sus encuentros gastronómicos más característicos, que reúne cada año a vecinos, vecinas y visitantes en torno a una propuesta que forma parte de la identidad de la fiesta.