Adiós a la paella: la crisis deja a una de las grandes fiestas de Villa Gesell sin su tradición gastronómica

La gran paella de la Fiesta de la Diversidad Cultural no se hará en Villa Gesell en este 2026.

La tradicional gran paella de la Fiesta de la Diversidad Cultural de Villa Gesell no se realizará este año, luego de que la Cooperativa Telefónica de Villa Gesell (COTEL) comunicara que no podrá asumir su organización. Ante esta situación, la municipalidad analizó una alternativa para mantener la propuesta gastronómica durante una de las celebraciones más importantes de la ciudad.

La situación fue abordada durante una reunión de la comisión de turismo, encabezada por el secretario de Turismo, Emiliano Felice. Allí se expusieron las dificultades vinculadas a la realización de la paella y las gestiones impulsadas para encontrar una institución que pudiera hacerse cargo de la actividad.

Al menos 12 cocineros están a cargo de elaborar la gran paella de Villa Gesell.

Ni COTEL ni ninguna otra organización puede hacerse cargo de la paella

Según se explicó, la paella no es organizada directamente por la municipalidad, sino por COTEL, con la colaboración de vecinos destacados de la comunidad. Históricamente, el evento gastronómico se desarrolla en el marco de la Fiesta de la Diversidad Cultural, pero para la edición de este año la cooperativa informó que no podrá llevarlo adelante.

Desde el gobierno comunal se realizaron consultas con distintas instituciones intermedias de Villa Gesell para evaluar la posibilidad de trasladar la organización. Sin embargo, ninguna de las entidades contactadas pudo asumir la propuesta durante este año.

Comensales de la gran paella geselina en una edición reciente de la Fiesta de la Diversidad Cultural.

Un “camino de la paella” sustituto

Frente a la imposibilidad de concretar la paella tradicional, durante el encuentro se presentó el proyecto denominado “Camino de la Paella”. La iniciativa contempla que los establecimientos gastronómicos interesados puedan preparar y ofrecer el plato en sus propios locales durante el domingo de la fiesta.

Para poner en marcha la propuesta, el área comunal de turismo abrirá una inscripción destinada a los comercios que deseen participar. Los establecimientos adheridos integrarán un circuito gastronómico que será difundido para que vecinos y turistas puedan identificar los lugares donde se ofrecerá paella en distintos puntos de Villa Gesell.

De esta manera, la alternativa busca conservar la presencia de un plato asociado históricamente a la celebración, aunque bajo una modalidad diferente de la tradicional organización comunitaria. Al mismo tiempo, la propuesta apunta a generar movimiento en el sector gastronómico local durante uno de los fines de semana de mayor relevancia para el calendario turístico.