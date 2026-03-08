Con el color y la alegría de Los Tekis arrancó en Dolores la Fiesta Nacional de la Guitarra

El inmeso predio en forma de guitarra donde se celebra parte de la gran fiesta popular de Dolores.

En una jornada de sábado marcada por el color, la música y el espíritu festivo, se puso en marcha en Dolores la 32° Fiesta Nacional de la Guitarra, uno de los encuentros culturales más importantes de la provincia de Buenos Aires.

El inicio del festival tuvo como gran protagonista a Los Tekis, la reconocida banda jujeña que llevó al escenario todo el clima del carnaval del norte argentino. Con un público que colmó el predio, el grupo repasó sus canciones más populares y convirtió la primera noche en una verdadera celebración.

El público acompañó masivamente la primera noche de la Fiesta de la Guitarra.

Los Tekis fueron el espectáculo principal de la primera noche de fiesta en Dolores.

También durante la jornada debut de la fiesta tuvo lugar el show de Efrain Colombo marcó el ritmo festivo en el escenario de estilo pampeano.

La apertura oficial estuvo cargo de la orquesta de camara, el ballet oficial de la fiesta y las palabras de bienvenida del intendente municipal. "Estamos felices, vamos a disfrutar una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Guitarra, un evento que nos enorgullece y que mantiene el folclore y nuestras tradiciones más vivas qué nunca", remarcó Juan Pablo García en su discurso inaugural.

Luego, fue el momento de la actuación de Natalia Echandia, Bombo Leguero y Majuma.

Los primeros espectáculos en el escenario de la 32° Fiesta de la Guitarra de Dolores.

Los primeros espectáculos en el escenario de la 32° Fiesta de la Guitarra de Dolores.

La fiesta, que rinde homenaje al guitarrista dolorense Abel Fleury, volvió a reunir a vecinos y visitantes de distintos puntos del país en un evento que combina música, tradición y cultura popular.

Además de los espectáculos musicales, el predio cuenta con la tradicional feria de emprendedores, el paseo gastronómico y el patio cervecero, propuestas que año tras año acompañan las noches del festival y convocan a miles de personas.

La programación continuará durante ocho noches más con nuevas jornadas de música en el escenario mayor.