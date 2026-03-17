La Fiesta de la Guitarra logró una exposición mediática sin precedentes para Dolores

Espectadores en una de las noches de la 32° Fiesta Nacional de la Guitarra en Dolores.

Dolores vivió dos fines de semana consecutivos de intensa actividad con la realización de la Fiesta de la Guitarra, que a lo largo de ocho jornadas combinó propuestas culturales, espectáculos y una fuerte convocatoria de público. Pero más allá del movimiento en el predio y la ciudad, la edición 2026 dejó un dato clave: su proyección alcanzó niveles inéditos a escala nacional.

Con transmisiones en vivo, móviles periodísticos y una presencia sostenida en medios tradicionales y plataformas digitales, la fiesta logró posicionar a Dolores en la agenda mediática del país. Según datos de la organización, más de 110.000 personas siguieron el evento a través de YouTube, ampliando el alcance de una celebración que ya trasciende lo presencial.

Uno de los aspectos más destacados fue la cobertura de canales nacionales como TV Pública, C5N, A24 y Argentina 12, que desplegaron móviles en la ciudad y realizaron transmisiones especiales durante el desarrollo de la fiesta.

La TV Pública emitió más de 15 horas en vivo desde Dolores.

En ese marco, la TV Pública emitió más de 15 horas en vivo a lo largo de tres días y anunció la realización de un programa especial sobre esta edición.

Por su parte, C5N llevó adelante una extensa cobertura con el ciclo “En tu Barrio”, conducido por Diego Costa, que transmitió durante cinco horas desde distintos puntos de la ciudad, incluyendo el autódromo municipal y el predio del evento. El programa, además, se posicionó como lo más visto en su franja horaria del sábado.

Diego Costa, transmitió desde distintos puntos de Dolores, entre ellos al autódromo.

La presencia mediática se completó con la cobertura de A24, a cargo del periodista Gabriel Prósperi, quien reflejó tanto la actividad del festival como el movimiento turístico, y continuará en los próximos días con nuevos contenidos a nivel nacional.

A este despliegue se sumaron medios regionales, provinciales y creadores de contenido digital, que amplificaron la difusión de la fiesta y de los atractivos de Dolores a través de redes sociales y distintas plataformas.

El galpón de los espectáculos en la Fiesta de la Guitarra en Dolores. (Foto Pato Méndez)

El inmenso predio en forma de guitarra donde se celebra la gran fiesta dolorense.

El impacto también se hizo sentir en la economía local. Durante las jornadas del festival, tanto la feria como el patio cervecero registraron un importante nivel de actividad, con buenas ventas para emprendedores, productores y comerciantes. A su vez, la programación artística volvió a poner en primer plano a músicos y ballets locales, en diálogo con propuestas de alcance nacional y representación federal.

“El fin de semana Dolores estuvo en las pantallas de todo el país mostrando nuestra cultura, nuestros eventos y el potencial turístico de la ciudad”, expresó el intendente Juan Pablo García, quien destacó el trabajo sostenido para posicionar al distrito.

Con una combinación de tradición, identidad y estrategia de difusión, la Fiesta Nacional de la Guitarra reafirmó su crecimiento y consolidó a Dolores como un punto de referencia cultural y turístico, con capacidad de proyectarse más allá de sus límites geográficos.