ARA San Juan: a nueve años de su zarpada, el dolor de las familias y el reclamo de justicia

Este domingo se cumplieron nueve años de la zarpada del submarino ARA San Juan desde la Base Naval de Mar del Plata. Aquel día, sus 44 tripulantes partieron para cumplir una misión de patrullaje en aguas argentinas, sin imaginar que aquella travesía terminaría en una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente del país.

Familiares, amigos y allegados recordaron la fecha a través de las redes sociales, con mensajes que mantienen viva la memoria de los submarinistas y reflejan el dolor de quienes, desde entonces, esperan respuestas.

El 15 de noviembre de 2017 se perdió contacto con el ARA San Juan en aguas del Atlántico Sur. Durante los primeros días, la incertidumbre, los rumores y las distintas hipótesis sobre lo ocurrido alimentaron la angustia de las familias, que aguardaban noticias sin tener certeza sobre el destino de sus seres queridos.

Mientras las familias mantienen su reclamo de justicia, el proceso judicial dejó una condena y tres absoluciones en torno al hundimiento ocurrido en noviembre de 2017.

Tras semanas de búsqueda, se confirmó el fallecimiento de los 44 tripulantes. Sin embargo, recién un año después, luego de numerosos peritajes solicitados por los familiares, se confirmó el hallazgo del submarino, que había implosionado a más de 900 metros de profundidad.

Las circunstancias que provocaron el hundimiento dieron lugar a distintas hipótesis, entre ellas un posible incendio en las baterías, fallas eléctricas y una explosión interna. También circularon versiones sobre un eventual ataque extranjero, aunque las causas señaladas en la información disponible no quedaron establecidas de manera concluyente.

El dolor de las familias y la búsqueda de respuestas

Desde la tragedia, los familiares de los tripulantes atravesaron años de incertidumbre y reclamos para esclarecer lo sucedido. A la pérdida de sus seres queridos se sumaron denuncias de espionaje, teorías conspirativas y controversias en torno a las responsabilidades políticas y militares.

El 15 de noviembre de 2017 se perdió contacto con el ARA San Juan en aguas del Atlántico Sur.

En la búsqueda de respuestas participaron investigadores privados, organismos estatales, empresas extranjeras y una Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, donde se realizaron extensas exposiciones sobre el caso.

Pese a las distintas investigaciones y a la cantidad de información reunida, las familias continuaron reclamando justicia y explicaciones sobre las circunstancias que llevaron al hundimiento del submarino y a la muerte de sus 44 tripulantes.

El proceso judicial: una condena y tres absoluciones

Después de años de espera, el proceso judicial llegó a una instancia decisiva con la sentencia del 8 de julio de 2026. Tras más de cuatro meses de audiencias, declaraciones de testigos, especialistas, familiares, fiscales y defensores, el tribunal dio a conocer su veredicto.

Tras semanas de búsqueda, se confirmó el fallecimiento de los 44 tripulantes.

Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos, recibió una condena de tres años de prisión.

Por su parte, Luis Enrique López Mazzeo, quien estaba al frente del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; Héctor Aníbal Alonso, exjefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Correa, exjefe del área de Operaciones, fueron absueltos.

Nueve años después, el recuerdo permanece

A nueve años de aquella zarpada, el aniversario del ARA San Juan vuelve a poner en primer plano a los 44 tripulantes que partieron desde Mar del Plata y nunca regresaron.

Después de años de espera, el proceso judicial llegó a una instancia decisiva con la sentencia del 8 de julio de 2026.

Los mensajes compartidos por sus familiares y allegados reflejan que el paso del tiempo no borra el dolor ni la necesidad de obtener respuestas. Para quienes perdieron a sus seres queridos, la memoria de los submarinistas permanece ligada a una lucha que atravesó investigaciones, controversias y un extenso proceso judicial.