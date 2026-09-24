ARA San Juan: retiraron las banderas de la Base Naval y crece la indignación de los familiares

A menos de dos meses del noveno aniversario de la desaparición del submarino ARA San Juan, familiares de los 44 desaparecidos denunciaron que el espacio de homenaje que se había formado durante años en el perímetro de la Base Naval Mar del Plata fue modificado: banderas, fotografías, flores, cintas y otros elementos colocados por familiares y vecinos fueron retirados y, según la denuncia, trasladados al interior de un museo.

La situación fue denunciada este 22 de septiembre por la abogada Valeria Carreras, querellante y representante de familiares de los submarinistas, a través de un comunicado titulado “No hundan de nuevo al ARA San Juan”.

Según su presentación, los elementos fueron retirados a principios de septiembre por disposición de autoridades de la Base Naval, en el marco de trabajos de remodelación.

Allegados de los 44 tripulantes denunciaron el retiro de banderas y homenajes del alambrado de la Base Naval Mar del Plata.

Las familias cuestionaron que se haya modificado un lugar que, desde noviembre de 2017, se transformó espontáneamente en un espacio de memoria.

Asimismo sostienen que, ante la ausencia de una tumba individual, ese alambrado se convirtió en uno de los pocos lugares físicos donde podían llevar flores, fotografías y mensajes para sus seres queridos.

El reclamo se da a casi nueve años del hundimiento.

Un condenado y tres absueltos

El juicio oral por la responsabilidad de los altos mandos de la Armada concluyó el 8 de julio de este año con una sentencia dividida.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó al excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Javier Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

El juicio oral por la responsabilidad de los altos mandos de la Armada concluyó el 8 de julio

El militar fue considerado responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes.

En cambio, el tribunal absolvió por unanimidad al contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, al capitán de navío Héctor Aníbal Alonso y al capitán de fragata Hugo Miguel Correa.